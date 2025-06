Agenda del Teatro Municipal Trinidad Guevara

El Teatro Municipal Trinidad Guevara informó su programación de este mes, con una selección de espectáculos que incluyen diferentes géneros y temáticas. El Municipio de Luján invita a la comunidad a participar de las diferentes propuestas.

Hay actividades para disfrutar de experiencias culturales para todas las edades, desde teatro y stand-up hasta tango, danza y obras infantiles. El cronograma es el siguiente:

Jueves 05 de junio, a las 17.30 y 20 horas: Gabriel Rolón: Palabra Plena – Conferencia.

Sábado 07 de junio, 21 horas: Maggie Cullen – Concierto.

Domingo 08 de junio, a las 20 horas: Las Galaxias (Las fugitivas de Jáuregui) – Obra de teatro.

Martes 10 de junio, a las 19 horas: El Herrero y el diablo – Radioteatro.

Sábado 14 de junio, a las 20.30 horas: Alfonsina, la poesía de la vida – Obra de teatro.

Martes 17 de junio, a las 19 horas: Abran cancha que aquí viene Don Quijote de la Mancha – Obra de teatro.

Jueves 19 de junio, a las 20.30 horas: “Sí Pero No”, con Ezequiel Campa – Stand up.

Viernes 20 de junio, a las 16 horas: Pequeño Pez – Concierto infantil.

Sábado 21 de junio, a las 20.30 horas: Bellydance Yanina Destéfano con Nicolás Kirlis – Show de danza y orquesta.

Domingo 22 de julio, a las 17.30 horas: Dance of Colors, escuela de Nadia Araujo – Show de danza.

Martes 24 de junio, a las 21 horas: Agarrate Catalina – Murga uruguaya.

Viernes 27 de junio, a las 18.30 y 20.30 horas: #1, escuela de Chantal Aiello – Show de danza.

Sábado 28 de junio, a las 18.30 y 21 horas: Love is in the Air, estudio de danza Nadia Migale – Show de danza.

Domingo 29 de junio, a las 16 horas: Unidos por la Danza, LyF Producciones – Show de danza.

Horarios de boletería

De manera presencial podrán dirigirse de martes a sábados de 10 a 20 horas. Lunes, domingos y feriados: Cerrado (excepto dos horas antes de cada espectáculo).

De manera virtual, las entradas pueden adquirirse a través de https://trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar/

Visitas guiadas para escuelas

Las escuelas pueden solicitar visitas guiadas para que los chicos descubran el detrás de escena del Teatro Municipal Trinidad Guevara y conozcan su historia. Una experiencia única para despertar su curiosidad y acercarlos al fascinante mundo del teatro. Para más información, pueden comunicarse al 420074 y coordinar su visita.

Sobre el Teatro Municipal Trinidad Guevara

El Teatro Municipal «Trinidad Guevara» fue inaugurado el 22 de noviembre de 1980. Cinco años más tarde, recibió su nombre en honor a la actriz Trinidad Guevara, con los actores Tina Helba y Alfredo Alcón como padrinos de la sala. Este prestigioso espacio cultural alberga anualmente más de 200 presentaciones teatrales, shows de danza y espectáculos musicales, con una asistencia de público que supera las 50.000 personas.

Publicado el lunes 2 de junio de 2025