Agenda de actividades para el fin de semana en Luján

El Municipio de Luján invita a la comunidad a disfrutar de una variada agenda de actividades artísticas y culturales que se llevarán a cabo durante este fin de semana. ¡No te lo podés perder!

Actividades Libres y Gratuitas



Muestra de egresados en el Museo de Bellas Artes

Hasta el domingo 17 estará vigente la muestra anual de los alumnos de la Escuela de Arte “José Pipo Ferrari” en las carreras de Diseño Gráfico, Artes Visuales y Música Popular.

La misma podrá visitarse de lunes a viernes, de 9 a 15 horas, y sábados y domingos, de 10 a 17 horas en el Museo Municipal de Bellas Artes “Fernan Felix de Amador” – 9 de Julio 863 -.

Muestra Taller de Teatro

El jueves 14, a las 20 hs, se dará muestra anual del Taller de teatro para adolescencias de la Casa de la Juventud en el Teatro Municipal Trinidad Guevara – Rivadavia 1096 – .

Tango en las Bibliotecas

El Jueves 14, a las 20 hs, en Biblioteca de Carlos Keen – General Paz y Sarmiento -, se realizará la presentación “Tango en las Bibliotecas” con la Orquesta Municipal de Tango en una velada única. La entrada es un bono contribución.

Presentación del libro «Hermanas de los pobres”

El viernes 15, a las 20hs en el Salón PAyS – 9 de Julio 512 – se presentará el libro «Hermanas de los pobres» que relata la historia de mujeres que en 1890 impulsaron la creación del hospital «Nuestra Señora de Luján» investigado y escrito por la profesora María Teresa Tartaglia de Silvano, Claudio Tuis y Patricio Acosta.El evento será a beneficio de la Cooperadora del Hospital.

Muestra en la Jean JaurésEl sábado 16 de noviembre, de 19 a 21 horas, en la Biblioteca Jean Jaurés, Lavalle 758, tendrá lugar la Muestra del Taller de Collage Analógico – Ciclo 2024: Un Mundo en Construcción. Habrá una intervención para que los asistentes puedan experimentar la técnica.

RecreArteEl sábado 16, de 17 a 19 horas, en el Boulevard del Barrio Las Acacias, se desarrollará el Parque RecreArte. Un espacio de juegos, música y actividades recreativas para grandes y chicos.

Liga Bonaerense de Freestyle

El Lunes 18, a las 15:30 horas, en el Ex campo municipal del deporte, Dr. Real y Av. Carlos Pellegrini, comenzará la Liga Bonaerense de Freestyle, un torneo de freestyle con lo mejor de la escena local.

Argentino Jazz Club

El Lunes 18, a las 20:30 horas, se dará una nueva edición del ciclo de Jazz en el Club Argentino con la presentación de Roman Ostrowski, Tomás Martinez, Jero Carmona y Teo Perez. Al finalizar, habrá Jam Session.



Actividades aranceladas



Cartelera del Teatro Municipal “Trinidad Guevara”30 Aniversario Ana OlivaEl viernes 15 a las 21 horas, se dará el 30 Aniversario Ana Oliva en el que se presentarán distintas disciplinas de baile, con alumnos de CYBER GYM. La entrada tendrá un valor de $5,000

El Sabado 16, domingo 17 y lunes 18 desde las 20:30 horas, se presentará la obra teatral “El Asunto Canegato”, una versión libre del libro Rosaura a las diez. Una adaptación teatral imperdible de la famosa obra de Marco Denevi interpretada por el taller de experimentación teatral. La entrada tendrá un valor de $4,000

El martes 19, miércoles 20 y jueves 21. desde las 20:30 horas, estará la obra de teatro “El Herrero y el Diablo”. Un clásico del radioteatro en vivo, dirigido por Daniel Miglioranza. La entrada tendrá un valor de $4,000. Para cada uno de ellos, las entradas pueden adquirirse de manera virtual en https://trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar/ o de forma presencial en la boletería del teatro, ubicada en Rivadavia 1096, de lunes a viernes de 13 a 20 y los sábados de 14 a 20 horas.

Obras en el Teatro WalGon

El viernes 15 y 16 desde las 21 horas, en el Teatro WalGon, Mariano Moreno 954, Luján, se llevarán a cabo dos obras de teatro. El 15, El que borra los nombres, con un valor de $5.000 y el 16, La última posibilidad del amor, con un valor de $7,000Reservas: 2323 678722

La Edad de la Ciruela

El sábado 23 desde las 21 horas, en el teatro el Galpón, Belgrano e Yrigoyen, estará la obra de teatro La Edad de la Ciruela. Una obra cautivadora sobre recuerdos y secretos familiares. Música en vivo y una historia conmovedora. Entrada general: $6,000, anticipadas: $5,500, jubilados: 20% de descuento.

Recitales en Bulzack Jazz Café

El jueves 14 desde las 21 horas, en Bulzack Jazz Café, Colón y Dr. Muñiz, harán una presentación el grupo Blues del Sur, un viaje por el blues y rock argentino con más de 28 años de trayectoria. No te lo podés perder. La entrada tendrá un valor de $6,000El viernes 15 desde las 21. horas, tocará Pipi Piazzolla Trío, un show de jazz excelente de la mano del baterista Daniel “Pipi” Piazzolla y su trío. La entrada tendrá un valor de $10,000El viernes 15 desde las 23.30 horas, se presentarán El Cuarto García – Tributo a Charly García. Una noche para revivir los grandes temas de Charly García con versiones exquisitas a cargo de una formación musical. La entrada tendrá un valor de $6,000.El sábado 16, desde las 21. horas, harán una presentación el grupo Tributo a The Beatles – Nube 9. La entrada tendrá un valor de $8.000El domingo 17 de noviembre desde las 19 horas, estará el cuarteto Encantadas de sopranos que cuenta con un repertorio lírico y músicos de primer nivel. La entrada tendrá un valor de $7,000Las entradas pueden conseguirse en Colón 1384 o a través de la siguiente página web www.bulzack.com.ar.

Publicado el viernes 15 de noviembre de 2024