Agenda de actividades para el fin de semana



El Municipio de Luján invita a la comunidad a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, que se desarrollarán en diferentes espacios del partido durante el fin de semana.



Actividades libres y gratuitas

TRUCK & BIRRA PARK

El viernes 9 de enero, a partir de las 18 horas, en el Parque San Martín vuelve Truck & Birra Park, el evento que promueve el encuentro comunitario y la producción cervecera artesanal.

El evento, libre y gratuito, se desarrolla todos los viernes de enero y febrero y cuenta con patio cervecero, música y food trucks.



D’GUSTAR FESTIVAL DE VERANO

Este evento cultural se llevará a cabo los días viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de enero a partir de las 12 hasta las 00 horas en el Parque Ameghino.



Las tres jornadas, que combinan gastronomía y música en vivo, se desarrollarán bajo el siguiente cronograma:



Viernes 9 de enero

22 horas – Siempre Cumbia (cumbia)

Sábado 10 de enero

20 horas – Alejandro Espinosa Trío (folklore)

22 horas – La Sabrosa (cumbia)

Domingo 11 de enero

16 horas – Cultura Ancestral (folklore)

18 horas – Y dale alegría a mi corazón (tributo a Fito Páez)

22 horas – Los Charros





BICICINE EN CARLOS KEEN

El viernes 9 de enero, a las 20 horas, en el Galpón Ferroviario de Carlos Keen, comenzará el ciclo “Bicicine” y se emitirá la película “Intensamente 2” al aire libre, donde también habrá feria y propuestas gastronómicas para toda la familia.Dicho ciclo continuará durante todos los viernes de enero y febrero.



PRESENTACIÓN DE LA TRILOGÍA “LO QUE PASÓ EN MADRID”

El sábado 10 de enero, a las 19.30 horas, en el Centro Cultural Municipal Doña Ana de Matos (Paseo Calelián 1135), se realizará la presentación de “Lo que pasó en Madrid”, del autor lujanense Andrés G. Ferri, una novela donde el amor se mezcla con la tecnología, la memoria se enfrenta al poder, y la verdad se abre camino a través del dolor. La entrada es libre y gratuita.



Publicado el jueves 8 de enero de 2026