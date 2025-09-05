Agenda de actividades para el fin de semana

El Municipio de Luján informó qué invita a la comunidad a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, que se desarrollarán en diferentes espacios del partido durante el fin de semana.

Actividades libres y gratuitas

CONCIERTO ANIVERSARIO COROS Y ORQUESTAS

El martes 9, a las 18 horas, en el Teatro Trinidad Guevara (Rivadavia 1096) se llevará a cabo el Concierto Aniversario Coros y Orquestas.Participarán la Orquesta Juvenil Ameghino, Orquesta Infantil Ameghino, Orquesta Parque Lasa y Ensamble Juvenil Luján.

Actividades aranceladas

TEATRO TRINIDAD GUEVARA

El viernes 5, a las 20.30 horas, llega “Fuerza profes» el stand up del Profe Javier Guerrero. Después del éxito en redes sociales el personaje se escapa del celu y del aula para llegar al teatro y recorrer juntos las más disparatadas experiencias del mundo escolar, reírnos de nosotros mismos y de un sistema que busca enloquecer. La entrada general tiene un valor de $20.000.

El sábado 6, “Canto Nativo, aguante el Folklore” se presentará en el escenario con el acompañamiento de Raúl Ausilio, “Tierra Santa”, Ballet “La Teresita”, Cristina y Alfredo, entre otros. La entrada tiene un valor de $10.000, para reservas podrán comunicarse al 2323 678226.

Las entradas para los espectáculos en el Teatro Trinidad Guevara (Rivadavia 1096) pueden adquirirse de manera virtual en boletería digital (https://trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar/) o de forma presencial de martes a sábado de 10 a 20 horas. Los días lunes, domingos y feriados estará cerrada, excepto dos horas antes de cada función.

LA EDAD DE LA CIRUELA DE ARÍSTIDES VARGAS

El viernes 5, desde las 21 horas, en el teatro el Galpón (Belgrano e Yrigoyen) se dará una nueva función de “La Edad de la Ciruela de Aristides Vargas”, dirigida por Mario Esper. Es una obra que participó del Certamen Regional de Teatro Independiente 2025 organizado por el Consejo Provincial de Teatro Independiente 2025, quedando suplente entre las obras seleccionadas para el certamen provincial. Las actrices Eliana Navarro y Patricia Altuna fueron premiadas por sus actuaciones.

La entrada general tiene un valor de $12.000. Para reservas comunicarse al 2323 313620.

JORGE MAZAET Y LUCIANO BUSTOS «DE LA RAÍZ AL CANTO»

El viernes 4, a las 21 horas, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954) se presentarán Jorge Mazaet y Luciano Bustos con su espectáculo “De la raíz al canto”, presentando un gran repertorio de música popular.

El valor de la entrada es de $8.000. Para reservas, comunicarse al 2323 678722.

AMPARO PARA LAS RISAS

El sábado 6, a las 21 horas, en el Teatro El Galpón (General Belgrano esquina Hipólito Yrigoyen), se realizará la última función de “Amparo para las Risas”, una obra de Fernando Mancuso y con dirección de Mario Esper. Con la actuación de Valentina Caffera y Hugo Alba. El valor de las entradas es de $12.000. Para reservar, comunicarse al 2323 313620.