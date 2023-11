Agenda de actividades para el fin de semana

AHORA

El Municipio de Luján invita a la comunidad a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, libres y gratuitas, que se desarrollarán en diversos puntos del distrito durante el fin de semana.





Actividades libres y gratuitas





Molina Campos: Trazos en la intimidad





El viernes, a las 12 horas, en el Complejo Museográfico Provincial “Enrique Udaondo” (Lezica y Torrezuri 917) se inaugurará la muestra “Molina Campos: Trazos en la intimidad”.





La muestra recorre la obra del renombrado artista, dedicada a la promoción de las tradiciones argentinas. Al mismo tiempo, se revelan también las conexiones con otros distinguidos artistas y escritores del país y el exterior.





Con entrada libre y gratuita, se podrá visitar sábados, domingos y feriados de 11 a 18 horas.





Poesía y fuego





El viernes 10, a partir de las 21 horas, en el Centro Cultural José Artigas (Mitre 846) se realizará una jornada de “Poesía y Fuego”, poesía incendiaria y música ardiente, directo del autor al oyente.



Si escribís poesía y querés leer, cantas/tocas algún instrumento y querés participar podés contactarte por mensaje directo a @ccysjoseartigas o @soysandel.





Luján es Tradición





El sábado 11, desde las 19 horas, en la Plaza Belgrano, se realizará una nueva edición del festival “Luján es Tradición”.





Habrá música en vivo, clases abiertas de danzas tradicionales y se presentarán diferentes ballets folklóricos de la ciudad. Asimismo durante la jornada permanece abierta la muestra de Molina Campos, en el CMPEU.





Siendo una actividad libre y gratuita, el cierre musical estará a cargo de “Los Alquimistas”.





Historia del Pueblo Lujanense





El sábado 11, a las 19.30 horas, en la Biblioteca Ameghino (San Martín 485) se realizará la presentación del libro “Historia del Pueblo Lujanense, una construcción colectiva”.





Con una mirada novedosa, el libro escrito por Federico Suárez, Nicolás Grande y Mauro Perna ofrece un relato integral sobre la historia de Luján a través de la experiencia de los sectores populares.





Actividades aranceladas





Crónico Stand Up





El jueves 9, desde las 21 horas, en el Teatro Municipal Trinidad Guevara (Rivadavia 1096) se presentará “Crónico”, un show de stand up de la mano de Nicolás de Tracy.





La entrada tiene un valor de 7500 pesos. Puede conseguirse en la boletería del teatro o a través del siguiente enlace https://trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar/evento-resumen?evento=6





Show de danzas



El viernes 10, desde las 20.30 horas, en el Teatro Municipal Trinidad Guevara (Rivadavia 1096) Yanina Destefano presentará un “Show de danzas”.





Bailarinas de todas las edades mostrarán lo realizado durante todo el año.





Las entradas tienen un valor de 1500 pesos, podrán ser adquiridas en el siguiente enlace https://trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar/evento-resumen?evento=30 o en la boletería del teatro.







Carrie





El viernes 10, a las 21 y 22.30 horas, en el Teatro La Mariana (Francia 1051) estará en escena la obra “Carrie”, extraño presentimiento, bajo dirección de José Ithurrart.





Carrie White vive con su madre, una fanática religiosa quien ejerce tortura psicológica sobre ella. Carrie, además, asiste al último año de la secundaria en la que es víctima de bulling por parte de compañeros y profesores. Sumisa, inadaptada, lo que todos ignoran es que ella tiene un inmenso y destructor poder.





No se recomienda la presencia de niños y niñas menores a 10 años. La entrada anticipada tiene un valor de 4000 pesos, mientras que el día de la función saldrá 5 000. Para conseguirla podrán enviar un mensaje de WhatsApp al 2323 274969.





El Galpón de la Fantasía





El sábado 11, a partir de las 18 horas, en el Teatro El Galpón (Belgrano esquina Yrigoyen) habrá nuevas funciones de la pequeña obra mágica “El Galpón de la Fantasía”.





Habrá un kiosco, servicio de cantina en el bar galponero, sorteos y premios. La entrada costará 1000 pesos. Para reservar un lugar, contactarse al 2323 336586.





Aeroplanos





El sábado 11, a las 21 horas, en el Teatro El Galpón (Belgrano e Yrigoyen) volverá a escena Aeroplanos de Carlos Gorostiza, una excelente propuesta teatral que invita a reflexionar sobre el viaje maravilloso que es la vida.





Contará con las actuaciones de Pablo Meiana y Christian Cercola y la dirección de Mario Esper. Habrá bebidas y comidas en la cantina del Bar Galponero.





La entrada tendrá un valor de 1800 pesos. Para reservar un lugar, comunicarse al 2323 336586.





Fulgores – «El filo de los mensseris»





El sábado 11, a partir de las 21 horas, en el Teatro Municipal Trinidad Guevara (Rivadavia 1096) se presentará “Fulgores – El filo de los mensseris”.





Fulgores se sitúa en un mundo post apocalíptico donde tras largos diluvios, la mayor parte del planeta se hundió, dejando sólo algunas islas. Un grupo de personas, liderados por Caléndula, se organizó como clan y comenzó a habitar en un barco que flota sobre los cielos: El Fulgor.





La entrada valdrá 2000 pesos. Pueden adquirirse en el siguiente link https://trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar/evento-resumen?evento=37





Emme Dance Show





El domingo 12, a las 21 horas, en el Teatro Municipal Trinidad Guevara, Emme Dance Studio presenta su segunda muestra anual.





La entrada tiene un costo de 2300 pesos. Puede adquirirse en el siguiente enlace https://trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar/evento-resumen?evento=35

Publicado el jueves 9 de noviembre de 2023