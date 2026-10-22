Agenda de actividades para el fin de semana

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El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, que se llevarán a cabo en diferentes espacios del partido durante el fin de semana.

-Actividades libres y gratuitas-

TANGO ITINERANTE

El jueves 22, a las 19, en el Centro de Jubilados y Pensionados Ferroviarios (Cabildante Romero 72), se presentará la Orquesta Municipal de Tango en el marco del ciclo Tango en las Bibliotecas.

LUJANARTE

El sábado 24, a las 17, en Alma Verde Restó Veggie (Mitre y Quintana, Carlos Keen), se inaugurará una nueva exposición de Lujanarte con obras de Alicia Facal y Analía Tenca. La muestra estará disponible durante octubre y noviembre.

CONCIERTO DEL ÁRBOL SOLO

El sábado 24, a las 20, en el Santuario Nacional de Luján, se realizará una nueva edición de los Conciertos del Árbol Solo. En este caso se presentará “Stabat Mater”, con la participación de la Orquesta Sinfónica Municipal de General San Martín y el Coro Municipal de Cámara “Ernesto Storani” y la dirección de Luciano Falcón. Obras de Gioachino Rossini.

LAS VISITAS (Y NO VISITAS) PAPALES A LA ARGENTINA A LO LARGO DE LA HISTORIA

El martes 27, a las 17, se realizará una mesa redonda virtual sobre la temática “Las visitas (y no visitas) papales a la Argentina a lo largo de la historia”, como parte del ciclo “Los Papas, la Argentina y Luján. La visita de León XIV en perspectiva histórica”, organizado por Sociales UNLu. Participan como panelistas Valentina Ayrolo, Joaquín Sanguinetti, Mariano Fabris y Aníbal Torres. Moderan la Dra. María Elena Barral (UNLu) y el Dr. Nicolás Perrone.

El acceso a la reunión es mediante el siguiente link: https://us06web.zoom.us/j/81575314830?pwd=wl6b2hblfaNHLhtba7U5aob9TsKeoG.1

-Actividades aranceladas-

TEATRO TRINIDAD GUEVARA

El jueves 22, a las 20:30, se presentará “La casa de Bernarda Alba”. La obra de Federico García Lorca presenta a nueve mujeres sometidas al estricto luto impuesto por Bernarda, en una convivencia marcada por secretos, deseos y conflictos que llevarán a la familia al límite. Con dirección de Marcelo Cosentino.

Entradas $30.000 (boletería presencial y virtual)

El viernes 23, a las 21, llega “La venganza será terrible”, el espectáculo radial de Alejandro Dolina, que está acompañado de Patricio Barton, Gillespi y El Trío Sin Nombre.

Entradas $45.000 Platea, $40.000 Palco y Pullman (boletería presencial y virtual)

El sábado 24, a las 21, Origen Luján festeja sus 25 años de trayectoria en la sala que lo vio nacer, con artistas amigos y todas esas canciones que acompañaron sus pasos y que el público abrazó. Te invitamos a disfrutar del presente de esta agrupación musical, que representa la identidad musical lujanense en cada escenario del país que visitan.

Entradas $20.000 (boletería presencial y virtual)

El martes 27, a las 20, se presentará la obra “El cumpleaños de las mellizas”, en el marco de la muestra de teatro adultos mayores.

Entrada gratuita

Horarios de boletería presencial

En Rivadavia 1096 de lunes a sábados de 10 a 20 horas. Domingos y feriados: abierta dos horas antes de cada función.

Virtual: las entradas pueden adquirirse en https://teatrotrinidadguevara.com.ar

ENTRE ZAMBAS Y ACUARELAS

El viernes 23, a las 21, en Bulzack Jazz Café (Rivadavia 704) llega “Entre zambas y acuarelas”, con Carolina Milanese, Mariana Aime y Cristina Fubs. Con Mario Tierno, Germán Salvarezza y Jeremías Monzón.

Entradas $18.000 disponibles en www.bulzack.com.ar

LA MUJER QUE AMABA DEMASIADO

El viernes 23 y sábado 24, a las 21, en el Teatro El Galpón (Belgrano Esquina Yrigoyen), se presentará la obra “La mujer que amaba demasiado”. Un monólogo inspirado en la lectura del cuento «Una buena mujer» de Antón Chejov. Olenka es una mujer rusa, española, italiana…de aquí y ahora, que se enamora de un hombre de teatro, de un carpintero, de un veterinario y de un niño. ¿Los ama demasiado? ¿Cuánto mide un demasiado? ¿Una buena mujer es buena porque ama o porque no ama demasiado?

Las entradas anticipadas tienen un valor de $13.000, y se pueden adquirir a través del siguiente link: https://reservaescena.com/teatroelgalponlujan

GUITARREADA CON KIKE TERUEL

El sábado 24, a las 21, en Bulzack Jazz Café (Rivadavia 704), se realizará una guitarreada con el músico Kike Teruel. Habrá artistas invitados.

Reserva de entradas a través de tickets.bulzack.com.ar

TEATRO WALGON

El sábado 24, a las 21, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954), llega “Esclavas”, una obra de ficción basada en testimonios reales que expone el mundo de la prostitución y la trata de personas a través de cuatro mujeres, cuatro historias atravesadas por la violencia, el abuso, la explotación y la desigualdad. Una mirada cruda y necesaria que busca romper prejuicios, generar conciencia y poner en escena una realidad que continúa afectando a muchas mujeres.

El costo de las entradas anticipadas es de $15.000 y se pueden conseguir a través del WhatsApp 2323-678722.

Por otro lado, el domingo 25, se presentará la obra teatral “Adiós a Berlín”. En el camarín de un cabaret venido a menos, un grupo de personajes sobrevive entre rutinas, frustraciones y sueños postergados. Una comedia dramática tierna, divertida y profundamente humana sobre la dignidad, las utopías y el poder transformador del arte.

El costo de las entradas anticipadas es de $18.000 y se pueden adquirir por el WhatsApp 2323-678722.

CINE Y MAGIA

El domingo 25, a las 19.30, en la Biblioteca Jean Jaurés (Lavalle 758), llega el ciclo “Cine y Magia”. La primera parte estará compuesta por 8 clips: magos sin cabeza, en un circo, magos tristes, magos enamorados y magos ladrones… Y por último ¿podrá un mago con el fuego de las tinieblas?. La parte dos, incluirá Los Magos de la Escuela Abierta a la magia con sus trucos y misterios.

El valor del bono contribución es de $10.000, y se pueden reservar al WhatsApp 1168024535 o al 2323-510515.

Publicado el jueves 22 de octubre de 2026