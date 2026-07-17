Agenda de actividades para el fin de semana

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El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, que se llevarán a cabo en diferentes espacios del partido durante el fin de semana.

-ACTIVIDADES LIBRES Y GRATUITAS-

INAUGURACIÓN MUESTRA «SALVE ATADURA» EN EL MUSEO DE BELLAS ARTES

El viernes 17, a las 19 horas, en la Sala Aime del Museo Municipal de Bellas Artes “Fernán Félix de Amador” (9 de Julio 863), se inaugura la exposición “Salve Atadura” de la artista Emilia Sibolich.

La muestra reúne una serie de pinturas donde la artista desarrolla un lenguaje visual de fuerte impronta simbólica. A través de escenas de atmósferas suspendidas y personajes cuidadosamente construidos, la exposición propone un recorrido por un universo donde conviven la sensibilidad, la tensión y la reflexión, invitando al visitante a establecer su propio diálogo con las obras.

«Salve atadura» podrá visitarse hasta el sábado 8 de agosto inclusive, con entrada libre y gratuita, de lunes a viernes de 9 a 17 horas, y sábados y domingos de 10 a 17 horas.

FESTIACAL

El viernes 17, a las 20 horas, en el Club Argentino (Colón 1075) se realizará una nueva edición del Festiacal a beneficio de la Cooperadora de la Escuela de Arte José “Pipo” Ferrari. Habrá expo y estampas en vivo, a cargo de alumnos y profesores y el colectivo Casi un Bondi, y música por estudiantes de FOBA y de la carrera Música Popular. También habrá servicio de cantina con comida y bebida a precios populares.

Durante la noche se recibirán alimentos y ropa en buen estado a comedores y merenderos de la ciudad.

PARQUE INVERNAL LUJÁN

El lunes 20, a las 12, se inaugura el Parque Invernal Luján (PIL), que se desarrollará en el Parque San Martín del 20 de julio al 1° de agosto, y se encontrará abierto durante todo el receso escolar, de 12 a 18 horas.

La propuesta contará con actividades para todas las edades, como el Campamento Aventura, donde las infancias podrán jugar, explorar y aprender en laberintos, puentes colgantes, redes y palestras; RecreArte, un espacio de propuestas lúdicas que contará con juegos inflables, metegol y mucho más, y un auditorio con espectáculos gratuitos en vivo todos los días a las 14 y a las 16 horas.

Además habrá feria de emprendedores, un patio gastronómico con múltiples opciones, y otros atractivos.

INVIERNO EN LA BIBLIOTECA POPULAR CARLOS KEEN

La Biblioteca Popular Carlos Keen (José C. Paz 393, esquina General Paz y Sarmiento) prepara diversas actividades para las vacaciones de invierno, del 20 al 24 de julio:

Lunes 20, a las 16: clase abierta de Rap & Hip Hop.

Martes 21, a las 16: clase abierta de Arte.

Miércoles 22, a las 16: clase abierta de Fotografía.

Miércoles 23; clase abierta de Malabares.

Viernes 24: show en vivo de “Wipimix”, con narración de cuentos y música en vivo.

La biblioteca permanecerá abierta de 12 a 19. Los talleres son a partir de los 7 años, sin límite de edad. Se invita a llevar algo para compartir una merienda.

-ACTIVIDADES ARANCELADAS-

MONET INMERSIVO

En el Museo Municipal de Bellas Artes “Fernán Félix de Amador”, se presenta la innovadora muestra de arte sensorial “Monet Inmersivo”, con proyecciones audiovisuales en 180° y recursos tecnológicos que permiten una nueva forma de apreciar el arte impresionista, al cobrar vida y transformar el espacio en un universo de colores, luz y sensaciones vibrantes.

La muestra se podrá visitar hasta fines del mes de julio, de martes a domingos de 10 a 18 horas. El costo general de las entradas es de $15.000. Jubilados, estudiantes y menores abonan $10.000. Descuentos para grupos.

Las entradas se consiguen en la boletería del museo.

TEATRO TRINIDAD GUEVARA

El jueves 16, a las 20:30, el Estudio de baile DAM – Sol Rey, presenta su show “Ruge”. A través de la danza, la música y el movimiento, el espectáculo invita a reconectar con la fuerza, la intuición y la esencia de cada mujer. Una propuesta inspirada en el encuentro, la identidad y el poder de lo colectivo.

Entradas: $10.000 (boletería digital y presencial)

El viernes 17, a las 20:30, el Estudio de danza RELEVE presenta su muestra anual “Invicta”, con coreografías que recorren distintos estilos y reflejan el trabajo artístico desarrollado durante la temporada.

Entradas: $20.000 (boletería digital y presencial)

El sábado 18, a las 21, Los Tropicales en vivo llegan por primera vez al Teatro Municipal Trinidad Guevara con un show que recorrerá sus grandes clásicos.

Entradas: $15.000 (boletería presencial)

PROGRAMACIÓN ESPECIAL VACACIONES DE INVIERNO

El lunes 20, a las 14:30 horas, la Compañía de Teatro Musical de Luján presenta “Annie”. El clásico musical cuenta la historia de Annie, una niña que, con su optimismo y ternura, transforma la vida de quienes la rodean. Dirección de Alejandro Espinosa.

Entradas: $20.000 (boletería digital y presencial)

A las 16:30 horas, la Compañía también presentará “Un invierno de película”, con canciones inolvidables del cine llegan al escenario en un espectáculo que combina música, baile y personajes para disfrutar en familia.

Entradas: $25.000 (boletería digital y presencial)

El martes 21, a las 14:30, habrá un espectáculo de títeres “La huerta de Panchito”, de Carlos Scappatura. Se trata de un show de títeres para toda la familia que invita a descubrir, a través del humor y los personajes, las aventuras que suceden en la huerta de Panchito.

Entrada gratuita (boletería presencial)

A las 16:30, se realizará la obra de teatro “Abran cancha que aquí viene Don Quijote de la Mancha”, una adaptación para toda la familia de la clásica obra de Miguel de Cervantes, que acerca las aventuras de Don Quijote y Sancho Panza con humor, imaginación y mucho juego teatral.

Entradas: $10.000 (boletería digital y presencial)

El miércoles 22, a las 14:30, La Tamarí Circo presenta “Imaginando vuelo”, un espectáculo de circo con acrobacias, humor y destrezas que invita a grandes y chicos a dejar volar la imaginación.

Entrada gratuita (boletería presencial)

A las 16:30, llega la obra de teatro “Feroz, el lobo”, una divertida historia que propone descubrir qué sucede cuando el personaje más temido de los cuentos tiene la oportunidad de mostrar otra faceta. Una obra para disfrutar en familia.

Entradas: $15.000 (boletería digital y presencial)

– Horarios de boletería –

Presencial: En Rivadavia 1096 de martes a sábados de 10 a 20 horas. Lunes, domingos y feriados: cerrado (excepto dos horas antes de cada función).

Virtual: las entradas pueden adquirirse en https://teatrotrinidadguevara.com.ar

Publicado el jueves 16 de julio de 2026