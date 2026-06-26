Agenda de actividades para el fin de semana

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El Municipio de Luján invita a la comunidad a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, que se llevarán a cabo en diferentes espacios del partido durante el fin de semana.



Actividades libres y gratuitas



LUJÁN ANCESTRAL

El sábado 27, a las 10:30 horas, en el Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo (Lezica y Torrezuri 917), en el marco de “Luján Ancestral”, se realizará una recorrida guiada centrada en las salas “Encuentro de dos mundos” y “Construcción de un nuevo mundo”. A través de documentos, objetos y recursos museográficos. Quienes participen podrán profundizar sus conocimientos sobre las sociedades que habitaron la región y los procesos históricos que contribuyeron a la conformación de la identidad local y regional.



PRIMER CONVITE DE LA VIRGEN DE COPACABANA

El domingo 28, de 12 a 18 horas, en la zona histórica-basilical de la ciudad, sobre Plaza Belgrano, se realizará el Primer Convite de la Virgen de Copacabana.

Por primera vez, Luján será sede de esta instancia preparatoria de la tradicional Fiesta de la Virgen de Copacabana, que cada agosto convoca a miles de personas en la ciudad. La jornada permitirá organizar y coordinar la participación de las fraternidades folklóricas antes de la celebración principal.



Durante el evento se presentarán fraternidades, expresiones artísticas y actividades culturales vinculadas a la devoción a la Virgen de Copacabana, patrona de Bolivia y de los migrantes bolivianos.

Actividades aranceladas

MONET INMERSIVO

El viernes 26, a las 13.30 horas, en el Museo Municipal de Bellas Artes “Fernán Félix de Amador”, se inaugura la innovadora muestra de arte sensorial “Monet Inmersivo”, con proyecciones audiovisuales en 180° y recursos tecnológicos que permiten una nueva forma de apreciar el arte impresionista, al cobrar vida y transformar el espacio en un universo de colores, luz y sensaciones vibrantes.

La muestra se podrá visitar desde la última semana de junio hasta fines del mes de julio, de martes a domingos de 10 a 18 horas. Las entradas se consiguen en la boletería del museo.



TEATRO TRINIDAD GUEVARA

El jueves 25, a las 20.30 horas, se presenta “El divorcio del año”, con la actuación de Fabián Vena, Juan Palomino, Romina Gaetani, Ernestina Pais y Rocío Igarzábal, y la dirección de José María Muscari. Una comedia en la que una mujer es atravesada por un divorcio de enorme exposición mediática, cuya repercusión pública pone en juego la estabilidad emocional y la salud mental de toda una familia. Las entradas están disponibles en la boletería virtual a partir de $40.000.

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El viernes 26, a las 21 horas, llega “Viudas e hijas”, con Nora Cárpena, María Valenzuela, Iliana Calabró y Paula Morales. Una comedia en la que una herencia inesperada les cae como un rayo del cielo a una madre y sus dos hijas, donde los problemas no tardan en aparecer. El valor de las entradas comienza en $44.000 y se pueden conseguir en la boletería virtual.



El sábado 27, a las 20.30 horas, Daniel Agostini se presenta por primera vez en el Trinidad Guevara. Uno de los referentes más importantes de la música tropical argentina, con más de 30 años de trayectoria, llega para hacer bailar a todo Luján, en una noche íntima pero muy movida. Entradas desde $25.000 en la boletería virtual.



El domingo 28, a las 17 y 19.30 horas, el Estudio de Danza Nadia Migale presenta su show “Invierno en Nueva York”. El espectáculo recorrerá distintos escenarios inspirados en Nueva York y el universo de Broadway, con coreografías de ballet, jazz, tap y ritmos urbanos Las entradas están disponibles en la boletería virtual a partir de $18.000.

Horarios de boletería



Presencial: En Rivadavia 1096 de martes a sábados de 10 a 20 horas. Lunes, domingos y feriados: cerrado (excepto dos horas antes de cada función).

Virtual: las entradas pueden adquirirse en https://teatrotrinidadguevara.com.ar

EL BAILE DE LA CONSERVADORA



El domingo 28, de 11 a 20 horas, en Lezica y Torrezuri al 600 (frente a la terminal de Luján), se llevará a cabo un “baile de pueblo en la ciudad” con shows de Los Cartageneros y Pablo León. Se invita a los participantes a llevar mate y conservadora. El costo de la entrada general es de $13.000 y se pueden reservar al 2323-558347.

Publicado el viernes 26 de junio de 2026