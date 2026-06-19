Agenda de actividades para el fin de semana

AHORA



El Municipio de Luján invita a la comunidad a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, que se llevarán a cabo en diferentes espacios del partido durante el fin de semana.



Actividades libres y gratuitas

SEMANA DEL CHOCOLATE

Del jueves 18 al sábado 20 de junio, en la previa del Día del Padre, se realizará la Semana del Chocolate, una propuesta con importantes promociones impulsada junto a emprendedores y comercios de Luján, que incluyen 2×1 y descuentos del 30% en distintos productos. Para conocer el listado completo de locales y ofertas que se adhieren a este evento, se recomienda chequear las redes sociales de Elegí Luján, en Instagram @elegilujan



CICLO DE CHARLAS EN EL MUSEO – MANUEL BELGRANO EN LUJÁN

El viernes 19, a las 19.30 horas, en el Museo de la Ciudad (San Martín 53) se dará un nuevo conversatorio en el Ciclo de Charlas del Museo, “Manuel Belgrano en Luján”, por el Dr. Néstor Fabián Migueliz, Presidente del Instituto Belgraniano de Luján.



FIESTA DEL SOL EN CARLOS KEEN

El sábado 20 y el domingo 21, desde las 12 horas, en el predio de la Estación de Carlos Keen, se realizará la tradicional Fiesta del Sol, con dos jornadas que combinarán música en vivo, tradiciones que tienen su origen en el solsticio de invierno, gastronomía, artesanos y propuestas para disfrutar en familia. El gran cierre musical del sábado estará a cargo de Los Palmeras.



LUJÁN ANCESTRAL

El sábado 20 y domingo 21, en el marco de la Fiesta del Sol de Carlos Keen, se realizará propuesta de divulgación histórica y cultural “Luján Ancestral”, un evento que remite a antiguas tradiciones vinculadas al ciclo solar y al cambio de estación, entre ellas la ceremonia del Inti Raymi, y que contará con una amplia propuesta artística, musical, gastronómica y artesanal.

Siguiendo la temática, el martes 23 a las 18 horas se realizará la charla “Pueblos originarios de la Cuenca del Luján”, en el Centro Cultural Municipal Doña Ana de Matos (Paseo Calelián 1135). El encuentro abordará la arqueología de la Cuenca del Luján, las evidencias materiales de los primeros habitantes, los procesos de contacto y choque cultural, y la conformación de la frontera colonial y sus impactos sobre el territorio bonaerense.



JOAQUIARTE EN PUEBLO NUEVO

El sábado 20, a partir de las 14 horas, en el Anfiteatro de Joaquín, en la Placita de Joaquín, de la localidad de Pueblo Nuevo (Dr. Muñiz y Las Sophoras) se llevará a cabo una nueva edición del ciclo “Joaquiarte”. Un evento que combina arte, gastronomía y espectáculos infantiles.

Habrá paseo de artesanos generado por los emprendedores locales y un sector de foodtrucks para disfrutar con la familia y amigos. En esta oportunidad se encontrarán presentes Circus Molina y Gusman, y Bandada de Brujas.

Actividades aranceladas



TEATRO TRINIDAD GUEVARA

El jueves 18, a las 21 horas, “Yo sin culpa” del Lic. Leo Maiello. No es una clase, no es un show de stand up, no es teatro tradicional: es una conversación honesta en tiempo real, un espacio seguro donde el público se reconoce, se conmueve y, tal vez, sale un poco más liviano. La entrada tendrá un valor de $30.000.

El viernes 19, a las 21 horas, “Por el placer de Volver a Verla” por Miguel Ángel Solá y Mercedes Funes. Protagonizarán esta consagrada obra de Michel Tremblay, versionada y dirigida por Manuel González Gil. Con producción de Faroni Producciones se presentarán desde el 17 de abril en distintos escenarios de nuestro país, en el marco de una gran gira nacional. La entrada será desde $44.000.

Horarios de boletería

Presencial: En Rivadavia 1096 de martes a sábados de 10 a 20 horas. Lunes, domingos y feriados: cerrado (excepto dos horas antes de cada función).

Virtual: las entradas pueden adquirirse en https://teatrotrinidadguevara.com.ar/.

LUJANARTE

El sábado 20, a las 10.30 horas, en la Biblioteca Obrera Jean Jaures (Lavalle 758) estará la exposición Lujanarte, “¿Y esto… es arte?”, con proyecciones, charlas y debates, coordinada por la Lic. Patricia Boffi.

La entrada será a la gorra.

MIRTA ÁLVAREZ EN EL CICLO DE GUITARRAS EN LA BIBLIOTECA JEAN JAURES

El sábado 20, a las 19.30 horas, en la Biblioteca Jean Jaurés (Lavalle 758), se presentará la destacada guitarrista argentina Mirta Álvarez, en el marco del “Ciclo de guitarras”. Como músicos anfitriones, estarán Damián Ratto y Emmanuel Riegler.

EL BAILE DE LA CONSERVADORA

El domingo 21, de 11 a 20 horas, en Lezica y Torrezuri al 600 (frente a la terminal de Luján), se llevará a cabo un “baile de pueblo en la ciudad” para festejar el Día del Padre con tres shows a cargo de Los Moros, Sigan la Runfla y la banda Rerum Novarum con más de 20 músicos en escena. Se invita a los participantes a llevar mate y conservadora. El costo de la entrada general es de $13.000 y se pueden reservar al 2323-653031 o al 11-6945-9726.

Publicado el jueves 18 de junio de 2026