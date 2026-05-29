Agenda de actividades para el fin de semana

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El Municipio de Luján invita a la comunidad a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, que se llevarán a cabo en diferentes espacios del partido durante el fin de semana largo.

-Actividades libres y gratuitas-

MUSICOTECA – ARCHIVO MUSICAL DE LUJÁN

El jueves 28, en el Museo Fernán Felix de Amador (9 de julio 863), de 20 a 23 horas, se llevará a cabo una jornada de escucha del disco “Poseído” del artista local Santiago Bertoni, en el marco del Proyecto Cultural “Musicoteca – Archivo Musical de Luján”, de los Talleres Culturales del Municipio.

CONCIERTO DEL ÁRBOL SOLO

El sábado 30, en la Basílica Nuestra Señora de Luján, a las 20 horas, se presentará una nueva edición de los Conciertos del Árbol Solo: “Beethoven Pulso y destino”, con la Orquesta Juvenil Municipal de Hurlingham y la dirección de Diego Boero. Interpretarán la 5ta Sinfonía op. 67 de Beethoven.

PEÑA EN EL ARTIGAS

El domingo 31, a partir de las 12:30 horas, en el Centro Cultural José Artigas (Mitre 846), se realizará una nueva Peña. Habrá músicos invitados, ballet kuyen, clases de baile con Romina Vega, y juegos de mesa. El menú será guiso, empanadas y pastelitos.

LUJÁN SE MUEVE

El domingo 31, de 15 a 19 horas, en la Plaza Belgrano frente a la Basílica, se realizará una nueva jornada de Salsa y Bachata de “Luján se Mueve”, con el profesor Sebastián Cordone. La actividad se suspende en caso de lluvia.

MUSEO MUNICIPAL DE BELLAS ARTES

La muestra de Gabriel Sainz, en la “Selección de Pinturas 2003-2026”, propone un recorrido por dos décadas de trabajo pictórico que confirma la singularidad de su mirada y la potencia poética de su universo visual.

Se trata de una serie de composiciones de tono surrealista, con sutiles toques de humor. Cada obra transporta a un mundo posible y lejano en el tiempo, con un estilo único de tonalidades sepia que combina lo cotidiano con lo fantasioso.

En la sala Casals se darán en simultáneo las muestras “Días Pintados”, de Paula Dalmacio, donde la naturaleza en la obra no es una escena bucólica, sino un espacio íntimo; y “Sobremesa” de Alejandro Santos, cuyo arte supera lo inmediatamente visible e invita a mirar hacia adentro.

Las tres muestras se podrán visitar con entrada libre y gratuita hasta el 31 de mayo inclusive.

Por otro lado, hasta se puede visitar la muestra “Fantasía de lo cotidiano” con ilustraciones de Julia Rueda, que expresan la irrupción de lo mágico y lo poético en la rutina, transformando la realidad, lo usual, en algo extraordinario. En este sentido las ilustraciones y dibujos exhibidos refieren tanto a situaciones cotidianas como a elementos y figuras de la vida común y corriente pero se agrega un toque de fantasía e imaginación.

La exposición se podrá visitar hasta el 20 de junio inclusive, de lunes a viernes de 9 a 17 horas, sábados y domingos de 10 a 17 horas.

-Actividades aranceladas-

TEATRO TRINIDAD GUEVARA

Programa de mayo:

Jueves 28 – 21 horas

“A viva voce”

Ópera – concierto íntimo de los tenores Hernán Quinteros, Flavio Fumaneri y Luciano Kahla.

Entradas: $35.000 (boletería presencial y digital)

Sábado 30 – 20:30 horas

“Homenaje” – Los Viking’s

Banda musical de Luján

Entradas: Pullman $20.000 | Palco $22.000 | Platea $25.000 (boletería presencial y digital)

Domingo 31 – 20 horas

“Una clase especial”

Obra de teatro

Damián De Santo y Christian Sancho protagonizan Una clase especial, una comedia sobre un hombre que, tras ser abandonado, decide reinventarse y contrata a un supuesto experto en seducción.

Entradas: Platea y Palco $45.000 | Pullman $42.000 (boletería presencial y digital)

-Horarios de boletería-

Presencial: En Rivadavia 1096 de martes a sábados de 10 a 20 horas. Lunes, domingos y feriados: cerrado (excepto dos horas antes de cada función).

Virtual: las entradas pueden adquirirse en trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar.

RETRATO FAMILIAR

El sábado 30, en el Teatro El Galpón (Belgrano esquina Hipólito Yrigoyen), a las 20 horas, se presenta la obra “Retrato Familiar”, una comedia sobre la hermandad con Daniel Goldsworthy, Daniela Cejas, Juan Real y la dirección de Sebastián Codina.

La entrada es al sobre.

NI UNA MENOS EN LA BIBLIOTECA JEAN JAURÉS

El miércoles 3, a las 19.30 horas, en la Biblioteca Popular Obrera Jean Jaurés (Lavalle 758), se realizará una jornada de conmemoración a once años del primer “Ni Una Menos”. Habrá música, cine, cultura y cantina. La entrada es al sobre y se debe reservar al WhatsApp 2323-538555.

FANTASÍA SOBRE HIELO

En Luján Walk (Mario Bravo 1080) se presenta “Fantasía sobre hielo”, un circo sobre hielo, con más de 15 artistas en escena, patinadores sobre hielo y acróbatas. El evento se desarrollará en una gran carpa calefaccionada. Los horarios son lunes, jueves y viernes a las 21 horas, y sábados, domingos y feriados 15.30, 18 y 21 horas.

Las entradas se pueden conseguir a través del sitio web oficial www.fantasiasobrehielo.com.ar

Publicado el viernes 29 de mayo de 2026