Agenda de actividades para el fin de semana

Publicado el jueves 21 de mayo de 2026

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El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, que se llevarán a cabo en diferentes espacios del partido durante el fin de semana largo.

-Actividades libres y gratuitas-

TARDE DE COLLAGE

El viernes 22, a partir de las 18 horas, en el Centro Cultural Artigas (Mitre 846) se llevará a cabo el segundo encuentro de collage coordinado por Manuela Cattaneo. Un espacio para desconectar y que fluya la creatividad.

FANTASÍA DE LO COTIDIANO

El viernes 22, a las 19 horas, en el Museo Municipal de Bellas Artes “Fernán Félix de Amador” (9 de Julio 863) se inaugurará la muestra “Fantasía de lo cotidiano” con ilustraciones de Julia Rueda.

La muestra se podrá visitar hasta el 20 de junio inclusive, de lunes a viernes de 9 a 17 horas, sábados y domingos de 10 a 17 horas.

24° FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DJANGO ARGENTINA 2026

El viernes 22, a las 20.30 horas, en el Club Argentino (Colón 1375) se realizará una edición especial de Argentino Jazz Club, ciclo de Jazz, “24° Festival Internacional de Jazz Django Argentina 2026”.

Actuarán “The great guitars”, a cargo de Hernán Alizieri, Julio Rocella, Ricardo Pellican, Tomás Silvetti, Federico Schenone, y habrá una Jazz Session. Recomiendan a los espectadores llevar su instrumento.

La actividad contará con servicio de cantina. La entrada es a la gorra. Para reservas comunicarse al 2323 674759.

TALLERES Y MÚSICA A LA PLAZA

El sábado 23, de 15:30 a 17:30 horas, en la Plaza 1° de Mayo de Open Door (Santa Fe y Corrientes), se realizará el evento “Talleres y Cultura a la plaza”, una jornada recreativa dirigida a toda la familia.

A lo largo de la tarde se desarrollarán diversas propuestas de talleres y actividades artísticas como Arte Comunitario, a cargo de Majo Mercadal; Ballet y clase de Folklore, a cargo de Rita Roldán; Creatividad y Memoria, a cargo de Sandra Mónaco; Teatro, a cargo de Carlos Scappatura; y Canto Colectivo a cargo de Vane González.

Cabe destacar que el evento se suspende en caso de lluvia.

PERRO MONEDERO + LABORATORIO LUNAR

El sábado 23, a las 18.30 horas, en el Centro Cultural Municipal “Doña Ana de Matos” (Paseo Calelian 1135) darán un concierto las bandas locales “Perro Monedero» y «Laboratorio Lunar”.

CONCIERTO DE LA BANDA RERUM NOVARUM

El lunes 25 de mayo, a partir de las 20 horas, en el Teatro Municipal Trinidad Guevara (Rivadavia 1096) la Banda Rerum Novarum festejará sus 89 años de música. La entrada es libre y gratuita y se retira únicamente en la boletería.

-Actividades aranceladas-

TEATRO TRINIDAD GUEVARA

Programa de mayo:

El jueves 21, a las 21 horas, Nico de Tracy presenta “Purga”. La entrada tiene un valor de $33.000.

El viernes 22, a las 20.30 horas, Horacio Lavandera “Cine al piano”. Star Wars, Chopin, Bach, Golijov, Piazzolla. La entrada tiene un costo de $44.000.

El sábado 23, a las 21 horas, “Doctora Queen” y el Coro Amuyén. La entrada será a partir de $20.000.

El domingo 24, a las 14 horas, “Unidos por la danza” de L&F Producciones. Habrá premios en efectivo y menciones especiales, bajo la mirada del jurado Romina Palomba y Sami Contreras. El valor de la entrada será de $20.000.

El lunes 25, desde las 15 horas, “Topa, un mundo de colores”. El costo de las entradas es a partir de $35.000.

-Horarios de boletería-

Presencial: En Rivadavia 1096 de martes a sábados de 10 a 20 horas. Lunes, domingos y feriados: cerrado (excepto dos horas antes de cada función).

Virtual: las entradas pueden adquirirse en trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar.

FANTASÍA SOBRE HIELO

El viernes 22, a las 21 horas, en Luján Walk (Mario Bravo 1080) se estrena “Fantasía sobre hielo”, el auténtico circo sobre hielo que llega por primera vez a Luján. Más de 15 artistas en escena, patinadores sobre hielo y acróbatas. El evento se desarrollará en una gran carpa calefaccionada. Los horarios son lunes, jueves y viernes a las 21 horas, y sábados, domingos y feriados 15.30, 18 y 21 horas.

Las entradas se pueden conseguir a través del sitio web oficial www.fantasiasobrehielo.com.ar

PRESENTACIÓN DEL EP “BOSQUE ROJO” DE ZLATAN HORSES

El sábado 23, a las 22 horas, en el Club Argentino (Colón 1075), Zlatan Horses presenta su LP “Bosque Rojo”. Señorita Miel y Santos Lugares serán las bandas invitadas.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $8.000 y se pagan por transferencia al alias zlatan.horses

Publicado el jueves 21 de mayo de 2026