Agenda de actividades para el fin de semana

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El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, que se llevarán a cabo en diferentes espacios del partido durante el fin de semana.

-Actividades libres y gratuitas-

NOCHE DE LAS PIZZERÍAS

El jueves 14, en distintos puntos del distrito, se realizará la segunda edición de la Noche de las Pizzerías, con descuentos y promociones especiales.

Para consultar cuáles son las pizzerías adheridas, consultar el Instagram del Municipio: @municipiodelujan

A 100 AÑOS DEL PLUS ULTRA: UNA GESTA ACERCANDO MUNDOS

El viernes 15, a las 19.30 horas, en el Museo de la Ciudad (San Martín 53) continuará el Ciclo de Charlas “A 100 años del Plus Ultra: una gesta acercando mundos”, dictada por Adrián Dundich, historiador aeronáutico.

Durante la misma, el centro filatélico entregará a los presentes material postal alusivo a la conmemoración.

LUJANARTE

El viernes 15, a las 17.30 horas, en Café Plaza Luján (Mariano Moreno 1070) se realizará la inauguración de una muestra con obras de Raúl Pedurán y Mabel Piccoto con una tarde de café. Esta exposición estará disponible durante mayo y junio y las obras estarán en venta.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO TERRÓN DE AZÚCAR

El viernes 15, desde las 18 horas, en la Biblioteca Ameghino (San Martín 485) se presentará el libro de poesías “Terrón de azúcar”, de la editorial Dunken.

5TO ENCUENTRO NACIONAL DE RASTROJEROS

El sábado 16, de 10 a 17 horas, en Plaza Belgrano se llevará a cabo el 5to Encuentro Nacional de Rastrojeros, con exposición estática de vehículos históricos y clásicos provenientes de distintos puntos del país.

Durante la jornada también se realizará la entrega de reconocimientos y medallas en el Museo del Automóvil. Además, en el marco del encuentro, dicho Museo contará con entrada libre y gratuita.

CENTENARIO DE LA BIBLIOTECA POPULAR DE OPEN DOOR

El sábado 16, a partir de las 10 horas, en la esquina de Buenos Aires y Santiago del Estero de la localidad de Open Door, se festejará el centenario de la Biblioteca “Juan Bautista Alberdi”. La celebración fue declarada de Interés Municipal, se realizará en el marco del evento Música en el Pueblo.

Durante la jornada se espera el despliegue de una amplia propuesta cultural y recreativa. Habrá feria de artesanos, además de diversas propuestas gastronómicas y expresiones artísticas para disfrutar en familia o con amigos.

En el escenario se presentarán: Tributo a Sergio Denis, “E’ lo q hay”, Ballet folclórico «La Telesita», Grupo Destino, Fernando Momo, Alberto Arce con “Tangos de Barrio”, y Julián Viggione.

EL DÍA DEL ANIMAL SE CELEBRARÁ EN EL PARQUE SAN MARTÍN

El próximo sábado 16 de mayo, de 14 a 18 horas, en el Parque San Martín, se realizará un festejo por el Día del Animal.

Durante la tarde habrá diversas actividades como desfile de perros, maquillaje artístico, exposición de dibujos y videos, testimonios de adoptantes, charlas a cargo del Círculo de Veterinarios y de Bomberos Voluntarios, entre otras.

La jornada contará con la participación de Recrearte, y estará presente la Feria de la Economía Popular junto a stands de distintas protectoras de animales. Además, personal de zoonosis aplicará vacunas antirrábicas y dará turnos para castraciones.

ENCUENTRO DE LAS ORQUESTAS DE LUJÁN

El sábado 16, a partir de las 14.30 horas, en la Escuela Comercial (Güemes 1474) se realizará el Encuentro de las Orquestas de Luján, en la que participarán la Orquesta Municipal “El Ombú”, Orquesta Parque Lasa y Orquesta Ameghino.

Cabe destacar que a partir de las 17 horas, se dará un concierto gratuito abierto al público.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “RESTAURACIÓN, FRAGMENTOS DE UN DESTINO”

El sábado 16, a las 16 horas, en el Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo (Lezica y Torrezuri 917) se presentará el libro “Restauración, fragmentos de un destino” de Victoria García Villegas, quien además dialogará sobre el proceso creativo junto al Periodista y Escritor Pablo Helman. Habrá lecturas musicalizadas a cargo de Manuel Feito.

8 AÑOS DE LADRAN SANCHO

El sábado 16, a las 20.30 horas, en el Club Argentino (Colón 1073) se festejarán los 8 años de Ladran Sancho. Será con entrada libre y gratuita, habrá servicio de cantina.

Actuarán DJ Faustino, Piojo López, Julieta Umezawa y Dúo Arrabal.

JORNADA NACIONAL DE BENDICIÓN DE VEHÍCULOS

El domingo 17, entre las 10 y las 15 horas, sobre Avenida Nuestra Señora de Luján, se desarrollará la Jornada Nacional de Bendición de Vehículos, organizada junto al Santuario Nacional Nuestra Señora de Luján.

GRAN ENCUENTRO MULTIMARCA EN JÁUREGUI

En el marco del fin de semana de automovilismo, el domingo 17, a partir de las 12 horas, en el predio de la Estación Jáuregui, habrá un gran encuentro multimarca que reunirá vehículos clásicos y contemporáneos, además de feria de emprendedores y food trucks.

MUSEO MUNICIPAL DE BELLAS ARTES

La muestra de Gabriel Sainz, en la “Selección de Pinturas 2003-2026”, propone un recorrido por dos décadas de trabajo pictórico que confirma la singularidad de su mirada y la potencia poética de su universo visual.

Se trata de una serie de composiciones de tono surrealista, con sutiles toques de humor. Cada obra transporta a un mundo posible y lejano en el tiempo, con un estilo único de tonalidades sepia que combina lo cotidiano con lo fantasioso.

En la sala Casals se darán en simultáneo las muestras “Días Pintados”, de Paula Dalmacio, donde la naturaleza en la obra no es una escena bucólica, sino un espacio íntimo; y “Sobremesa” de Alejandro Santos, cuyo arte supera lo inmediatamente visible e invita a mirar hacia adentro.

Las tres muestras se podrán visitar con entrada libre y gratuita hasta el 31 de mayo inclusive.

JOAQUIARTE EN PUEBLO NUEVO

El domingo 17, a partir de las 15 horas, en el Anfiteatro de Joaquín (Dr. Muñiz y Las Sophoras, Pueblo Nuevo), se llevará a cabo una nueva edición del Programa Joaquiarte, el evento que combina arte, gastronomía y shows en vivo para disfrutar en familia.

El evento contará con un paseo de artesanos y un sector de food trucks con gran variedad de ofertas gastronómicas. Además, en esta oportunidad, se podrá disfrutar de la obra infantil “Feroz, el lobo”, mientras que el cierre musical estará a cargo de “No me la Contee”.

UNA NOCHE DE RECUERDOS E HISTORIA

El lunes 18, de 17 a 21 horas, en el Museo de la Ciudad (San Martín 53), se llevará a cabo el evento “Una noche de recuerdos e historia”, en el marco del Día Internacional de los Museos. El Museo abrirá sus puertas en un horario especial y habrá una visita guiada a las 19 horas.

-Actividades aranceladas-

FERRARIS DÚO

El viernes 15, a las 21 horas, en el Teatro El Galpón (Belgrano esquina Yrigoyen), se presentará Ferraris Dúo, integrado por Marcelo y Francisco Ferraris, donde harán una interpretación de Piazzolla en mandolín y piano. Durante el evento habrá servicio de cantina y cena.

Las entradas son al sobre y para reservar lugar es necesario escribir al WhatsApp 2323-313620.

TEATRO TRINIDAD GUEVARA

El sábado 16, a las 17 horas, Chingalepa presenta su show de musical infantil que encanta a grandes y chicos “Soplaré, soplaré”. La entrada tendrá un valor de $20.000.

Horarios de boletería:

Presencial: En Rivadavia 1096 de martes a sábados de 10 a 20 horas. Lunes, domingos y feriados: cerrado (excepto dos horas antes de cada función).

Virtual: las entradas pueden adquirirse en trinidad guevara.boletería digital.com.ar.

ARAÑAS Y ANGELITOS

El sábado 16 de mayo, a las 22 horas, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954) se presentará en el escenario “Arañas y angelitos”, de José Ithurrart, con elenco renovado.

El valor de las entradas es de $18.000. Para reservas comunicarse al 2323 678722.

COMO SOPLA EL VIENTO

El domingo 17, a las 19 horas, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954) se dará la obra “Como sopla el viento”, una comedia para reír mucho dirigida por Jorge Filippis.

El valor de la entrada anticipada es de $15.000. Para conseguirla podrán contactarse vía WhatsApp al 2323 678722.

Publicado el jueves 14 de mayo de 2026