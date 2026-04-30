Agenda de actividades para el fin de semana

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El Municipio de Luján invita a la comunidad a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, que se llevarán a cabo en diferentes espacios del partido durante el fin de semana.

Actividades libres y gratuitas

A 49 AÑOS DE LUCHA, LAS MADRES MARCAN EL CAMINO

El jueves 30, a las 18.30 horas, en el Edificio La Cúpula se realizará un encuentro de cine, proyección y debate, para acompañar a las Madres de Plaza de Mayo que se reúnen desde 1977.

La actividad tiene como fin que el ejemplo de las Madres siga marcando el camino para construir el mundo que sus hijas e hijos soñaron. El mismo por el que aún se lucha «hasta que todo sea como lo soñamos, como en realidad pudo haber sido.»

LUJÁN SE MUEVE

El domingo 3, de 15 a 18 horas, en la Plaza Belgrano frente a la Basílica, se realizará una nueva jornada de Tango de “Luján se Mueve”, con la Profesora Laura Astiz. La actividad se suspende en caso de lluvia.

PEÑA POR EL DÍA DE LES TRABAJADORES EN EL ARTIGAS

El domingo 3, desde las 12 horas, en el Centro Cultural Artigas (Mitre 846), se realizará una peña por el día de les trabajadores. Habrá música en vivo, feria, juegos de mesa y danza, y menú que incluye locro, empanadas, pastelitos y chocotortas.

Para reservar lugar, escribir al WhatsApp 2323-312207.

MUSEO MUNICIPAL DE BELLAS ARTES

En el Museo Municipal de Bellas Artes Fernán Félix de Amador (9 de Julio 863), de lunes a viernes de 9 a 17 horas, y sábados y domingos de 10 a 17 horas, se pueden visitar tres muestras: “Atemporal”, “Territorio de Mujer” y “Iacobus Gaudet: Los caminos de Santiago en Galicia”.

“Atemporal”, que reúne piezas recuperadas de Umberto Aime, propone una experiencia de contemplación desacelerada, donde la percepción se vuelve central, ingresando en un universo pictórico caracterizado por la economía de recursos donde forma, color y vacío se organizan en una tensión precisa.

En el caso de “Territorio de Mujer”, del colectivo artístico Co.Ar.Vi.He (Colectivo de artistas visuales herenses), presenta una exposición que reúne obras en torno a distintas miradas sobre lo femenino.

Y “Iacobus Gaudet: Los caminos de Santiago en Galicia”, invita a recorrer uno de los itinerarios más emblemáticos del mundo: el Camino de Santiago, a través de una exposición de fotos, acompañada de diferentes charlas y proyecciones de documentales.

“Atemporal”, se podrá visitar hasta el 10 de mayo inclusive, mientras que “Territorio de Mujer” y “Iacobus Gaudet: Los caminos de Santiago en Galicia” estarán exhibidas hasta el 2 de mayo inclusive.

LUJANARTE

Durante abril y mayo, de lunes a viernes de 8 a 12 y de 17:30 a 19:30 horas, y sábados y domingos con eventos programados, en la Biblioteca Obrera Jean Jaures (Lavalle 758) se presentará la muestra colectiva de LujánArte, con obras de Bernabé Asenzo, Violeta Basma, Noemí Burgos, Silvia Di Marco, Ana María Kuri y Liliana Gutiérrez.

Actividades aranceladas

TEATRO TRINIDAD GUEVARA

El sábado 2, a las 19 horas, “Cazadoras doradas”. Una historia original que combina emoción, energía y los temas de k-pop más escuchados. La entrada tiene un valor de $30.000.

Horarios de boletería:

Presencial: En Rivadavia 1096 de martes a sábados de 10 a 20 horas. Lunes, domingos y feriados: cerrado (excepto dos horas antes de cada función).

Virtual: las entradas pueden adquirirse en trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar.

LA EDAD DE LA CIRUELA

El sábado 2, a las 21 horas, en el Teatro El Galpón (Belgrano e Yrigoyen), se presentará la “La Edad de la Ciruela”, una obra de Arístides Vargas con dirección de Mario Esper y las actuaciones de Eliana Navarro y Patricia Alguna.

El valor de las entradas es de $12.000. Alumnos y alumnas del teatro conseguirán una promoción de 2×1, y los jubilados abonarán $10.000. Para conseguir la entrada, podrán comunicarse al 2323 313620.

ARAÑAS Y ANGELITOS

Los sábados de mayo, a las 20 horas, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954) volverá al escenario “Arañas y angelitos”, con elenco renovado.

La entrada anticipada costará $18.000 mientras que en sala saldrá $20.000. Para reservas comunicarse al 2323 678722.

MAESTRAS

El sábado 2, desde las 22 horas, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954) se estrenará “Maestras” de José Ithurrart.

La entrada anticipada costará $18.000 mientras que en sala saldrá $20.000. Para reservas comunicarse al 2323 678722.

Publicado el jueves 30 de abril de 2026