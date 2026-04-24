Agenda de actividades para el fin de semana



El Municipio de Luján invita a la comunidad a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, que se llevarán a cabo en diferentes espacios del partido durante el fin de semana.



Actividades libres y gratuitas

CONVERSATORIO “PEÑA Y BOGGIANI: PIONEROS DE LA ETNOGRAFÍA” EN EL MUSEO UDAONDO

El viernes 24 de abril, a las 15 horas, en el Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo, se realizará el Conversatorio “Peña y Boggiani: pioneros de laetnografía”, a cargo de Leontina Etchelecu, en el marco del nuevo ciclo “Despolvando documentos y archivos”.

La propuesta ofrece un acercamiento a las figuras de Enrique Peña y Guido Boggiani, cuyas trayectorias se entrelazan en una red de intercambios intelectuales, científicos y culturales de fines del siglo XIX y comienzos del XX.



INAUGURACIÓN DE LAS MUESTRAS “ATEMPORAL” Y “TERRITORIO DE MUJER” EN EL BELLAS ARTES

El viernes 24, a las 19 horas, en el Museo de Bellas Artes “Fernán Félix de Amador” (9 de Julio 863), se inaugurarán las muestras “Atemporal” y “Territorio de Mujer”.

En el marco de la reapertura de la sala homenaje a Umberto Aime, se expondrá la muestra “Atemporal”, con piezas recientemente recuperadas del artista y que proponen un nuevo encuentro con su producción.



En el caso de “Territorio de Mujer”, del colectivo artístico Co.Ar.Vi.He (Colectivo de artistas visuales herenses), presenta una exposición que reúne obras en torno a distintas miradas sobre lo femenino.

En el museo también continúa vigente la muestra “Iacobus Gaudet: Los caminos de Santiago en Galicia”, que invita a recorrer uno de los itinerarios más emblemáticos del mundo: el Camino de Santiago, a través de una exposición de fotos, acompañada de diferentes charlas y proyecciones de documentales.

“Atemporal”, se podrá visitar hasta el 10 de mayo inclusive, mientras que “Territorio de Mujer” y “Iacobus Gaudet: Los caminos de Santiago en Galicia” estarán exhibidas hasta el 2 de mayo inclusive, de lunes a viernes de 9 a 17 horas, y sábados y domingos de 10 a 17 horas.



ARTIGAS CINE CLUB – PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA “LA VIRGEN DE LA TOSQUERA”

El viernes 24, a partir de las 20 horas, en el Centro Cultural y Social José Artigas (Mitre 846), se proyectará “La virgen de la tosquera”, película argentina dirigida por Laura Casabe y basada en los cuentos “La virgen de la tosquera” y “El carrito” de Mariana Enríquez. Durante la noche habrá cantina popular.



DESFILE DEL CABALLO CRIOLLO

El sábado 25, desde las 15 horas, en la Avenida Nuestra Señora de Luján, frente al monumento, se realizará un nuevo “Desfile del Caballo Criollo”.

El evento contará con la participación de agrupaciones tradicionalistas locales y la presentación de más de diez grupos de danzas folclóricas.



PUERTAS ABIERTAS A LA MEMORIA

El sábado 25, desde las 18 horas, en el Club Social y Deportivo Open Door (Córdoba y Tucumán), se llevará a cabo la jornada “Puertas abiertas a la memoria”, un homenaje a los desaparecidos de Open Door a 50 años del golpe cívico-militar.

Habrá música en vivo, talleres, buffet y pintura de mural en vivo. También se recibirán donaciones de pintura látex.



OBRAS DE RENÉ PERALTA EN MIGLIORANZA CASA DE ARTE

El sábado 25, de 20 a 24 horas, en Miglioranza Casa de Arte (Colón 773), se expondrán obras de René Peralta.

Su obra es un golpe de realidad y maestría técnica. Desde la épica de hombres y mujeres que construyen, hasta el silencio profundo de nuestras estaciones de tren y paisajes rurales, su pincel documenta la esencia misma de nuestra identidad bonaerense.

Durante la noche habrá servicio de cantina, tragos y sorteo de obras. Para ingresar es necesario completar una inscripción previa escribiendo al WhatsApp 2323-519103.



MISA DE CAMBIO DEL MANTO DE LA VIRGEN DE LUJÁN

El domingo 26, a las 11 horas, en la Basílica Nacional, se celebrará la Misa de Cambio de Manto de la Virgen de Luján. Este evento tradicional prepara a la imagen auténtica para la fiesta del 8 de mayo, cambiando su manto por uno nuevo que lucirá durante todo el año, confeccionando estampas con el manto anterior.



LUJÁN SE MUEVE

El domingo 26, de 15 a 18 horas, en la Plaza Belgrano frente a la Basílica, se realizará una nueva jornada de zumba de “Luján se Mueve”, con Mati Moli junto a instructores e invitados. Esta actividad se suspende en caso de lluvia.



MOSAICO Y MUESTRA FOTOGRÁFICA EN HONOR AL PAPA FRANCISCO

En el Centro Cultural Doña Ana de Matos (Calelián 1135), se encuentran el Mosaico y la Muestra Fotográfica en honor al Papa Francisco. Se pueden visitar de lunes a viernes de 9 a 14 horas. La actividad es organizada por la Provincia de Buenos Aires con fotografías de Enrique Cangas.



LUJANARTE

Durante abril y mayo, de lunes a viernes de 8 a 12 y de 17:30 a 19:30 horas, y sábados y domingos con eventos programados, en la Biblioteca Obrera Jean Jaures (Lavalle 758) se presentará la muestra colectiva de LujánArte, con obras de Bernabé Asenzo, Violeta Basma, Noemí Burgos, Silvia Di Marco, Ana María Kuri y Liliana Gutiérrez.



Actividades aranceladas

TEATRO TRINIDAD GUEVARA

El viernes 24, a las 21 horas, se presentará el show “Peligro: Narcisistas” de Andrés Vernazza. Un espectáculo que combina teatro y psicología. Andrés Vernazza interpreta a un narcisista y luego guía a la audiencia en un proceso revelador sobre cómo identificar señales tempranas, cómo romper el ciclo de manipulación y cómo reconstruir el amor propio. El valor de las entradas es de $30.000 en la platea, y de $28.000 en palco y pullman. Se consiguen tanto en la boletería presencial como en la digital.

El domingo 26, a las 20 horas, “Trasnoche Paranormal: desde el más allá” de Héctor Rossi. Desde hace catorce años Héctor Rossi conduce “Trasnoche paranormal”, y basándose en miles de testimonios reales de oyentes, se pone en la piel de un desencadenado y te invita a vivir una experiencia importante, emotiva, terrorífica y al mismo tiempo esperanzadora. El valor de las entradas es de $28.000 y se pueden adquirir en la boletería presencial y digital.

Horarios de boletería:

Presencial: En Rivadavia 1096 de martes a sábados de 10 a 20 horas. Lunes, domingos y feriados: cerrado (excepto dos horas antes de cada función).

Virtual: las entradas pueden adquirirse en trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar



OSVALDO BURUCUÁ EN LA BIBLIOTECA JEAN JAURES

El sábado 25, a las 20 horas, en la Biblioteca Jean Jaurès (Lavalle 758), se presentará Osvaldo Burucuá, músico y guitarrista que acompañó a numerosos artistas reconocidos en escenarios, grabaciones y medios. Desde 1986 también desarrolla una carrera como solista, interpretando música popular argentina y latinoamericana, además de composiciones propias.

Emmanuel Riegler y Damián Ratto serán los músicos anfitriones.

La entrada es con contribución al sobre.



A CONTRATIEMPO

El sábado 25, a las 20.30 horas, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954) se presentará la comedia “A contratiempo”, de la compañía teatral “Enzo y Antonio”, en el marco de una gira nacional.

Un amigo iluso, un amigo chanta, un amigo fiel. Y una familia que sufre.

Para reservas comunicarse al 2323 678722.

Publicado el viernes 24 de abril de 2026