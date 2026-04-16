Agenda de actividades para el fin de semana

Publicado el jueves 16 de abril de 2026

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El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, que se llevarán a cabo en diferentes espacios del partido durante el fin de semana.

-Actividades libres y gratuitas-

INAUGURACIÓN MUESTRA IACOBUS GAUDET – LOS CAMINOS DE SANTIAGO EN GALICIA

El viernes 17, a las 19 horas, en el Museo de Bellas Artes “Fernán Félix de Amador” (9 de Julio 863) se inaugurará la muestra “Iacobus Gaudet, los Caminos de Santiago en Galicia” de Manuel Valcárcel. Habrá exposición de fotos, documentales y charlas.

Estará disponible hasta el 2 de mayo y podrá visitarse de lunes a viernes de 9 a 17 horas, sábados y domingos de 10 a 17 horas.

Además, en la apertura de la muestra, a las 19 horas, se realizará la charla «Crónica de peregrinos lujanenses en el Camino de Santiago», a cargo de Javier Gorostegui y María Adela Gorostegui.

MUSICOTECA LUJÁN

El sábado 18 de abril, de 14 a 18 horas, en el Museo de Bellas Artes Fernán Félix de Amador (9 de Julio 863) se realizará una jornada de recepción de discografía en formato físico en el marco del proyecto cultural “Musicoteca Luján”.

Quienes tengan discos, CDs o material musical en formato físico, podrán acercarse a este encuentro para hacer consultas y charlar sobre cómo sumarlos al archivo musical de la ciudad.

TALLERES Y MÚSICA A LA PLAZA

El sábado 18, de 15:30 a 17:30 horas, en la plaza del barrio Juan XXIII (Repetto entre Zapiola y Andrade), se realizará el evento “Talleres y Cultura a la plaza”, una jornada recreativa dirigida a toda la familia.

Durante la tarde, habrá stands participativos y clases abiertas de Artes Plásticas, a cargo de Juan Peralta; Folklore, a cargo de Griselda Duberto y Rita Roldán; Salsa y Bachata, a cargo de Silvina Rienzi; y Arte Comunitario a cargo de María José Mercadal.

Cabe destacar que el evento se suspende en caso de lluvia.

CONCIERTOS DEL ÁRBOL SOLO

El sábado 18, a las 20 horas, en la Basílica Nuestra Señora de Luján, se realizará un nuevo Concierto del Árbol Solo, “Música del agua y la luz”, Concierto de Música Acuática, Händel, y Vísperas del Confesor, Mozart.

Estará presente el Coro Municipal de Cámara “Ernesto Storani” dirigido por Andrés González, y la Orquesta Sinfónica Juvenil Provincia de Bs.As.

ENCUENTRO PARA “LEER LA HISTORIA”

El miércoles 22, a las 14 horas, en el Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo (Lezica y Torrezuri 917), se realizará el encuentro para “Leer la historia”. A través de un recorrido participativo, se abordarán las obras de diversos autores para experimentar desde distintas perspectivas el pensamiento y la visión del mundo de cada época.

A lo largo del recorrido, las palabras de viajeros, gauchos, patriotas, mujeres y pensadores se cruzan con objetos reales, documentos y piezas históricas.

LUJANARTE

Durante abril y mayo, de lunes a viernes de 8 a 12 y de 17:30 a 19:30 horas, y sábados y domingos con eventos programados, en la Biblioteca Obrera Jean Jaures (Lavalle 758) se presentará la muestra colectiva de LujánArte, con obras de Bernabé Asenzo, Violeta Basma, Noemí Burgos, Silvia Di Marco, Ana María Kuri y Liliana Gutiérrez.

-Actividades aranceladas-

TEATRO TRINIDAD GUEVARA

El sábado 18 y domingo 19, a las 20.30 horas, músicos, bailarines y actores darán vida a “El tango y yo”, escrita y dirigida por Ana Constantino.

Las entradas solo se conseguirán en boletería de manera presencial (Rivadavia 1096). El valor de la misma será de $20.000.

PINTAR DE TARDECITA

El viernes 17, de 18 a 20.30 horas, en el Centro Cultural José Artigas (Mitre 846) se llevará a cabo un encuentro para pintar sobre lienzo mientras se compartirá algo rico. Estará a cargo de Emilia Sibolich.

No hace falta tener experiencia previa, será con cupos limitados. Para reservar un lugar comunicarse al 2323 312207. La jornada será a la gorra.

QUEREMOS HABLAR

El viernes 17, a las 21 horas, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954) la Comedia del Pilar celebrará sus 60 años con la obra “Queremos hablar” bajo la dirección de Martín Simeoni.

Con los textos de Lola Echave, actuarán Elena Basso, Lola Echave, Agus González, Micaela Kaigar, Malena Reynoso, Natalia Ventura y Karina Vergara.

La entrada anticipada costará $12.000 mientras que en puerta saldrá $15.000. Para reservas comunicarse al 2323 678755.

NOCHE DE MÚSICA SALPICANTE

El sábado 18, a partir de las 21 horas, en el Centro Cultural José Artigas (Mitre 846) Emilio Castro Rojas presentará su sinfonía completa de canciones inconclusas.

Habrá micrófono abierto y el espectáculo será al sobre. Para mayor información comunicarse al 2323 312207.

Publicado el jueves 16 de abril de 2026