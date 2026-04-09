Agenda de actividades para el fin de semana

El Municipio de Luján invita a la comunidad a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, que se llevarán a cabo en diferentes espacios del partido durante el fin de semana.

Actividades libres y gratuitas



SEXTA EDICIÓN DEL FESTIVAL DE TANGO

Este fin de semana se llevará a cabo la sexta edición del Festival de Tango, que se desarrollará durante tres jornadas, viernes 10 de abril, sábado 11 de abril y domingo 12 de abril desde las 20 horas, en diferentes espacios icónicos de la ciudad: Club Argentino, Centro Cultural Municipal Doña Ana de Matos, y Teatro Municipal Trinidad Guevara.

Las actividades se realizarán bajo el siguiente cronograma:



-Viernes 10 de abril, a las 20 horas – Peña de Tango & RecaladaClub Argentino (Colón 1075)

Abrirá la noche “El Jilguero” Gutiérrez junto a Línea de Tres.También se presentarán Maga Lalo y Marcos Larrañaga, y Hugo Pagano Trío.

Habrá clase de baile a cargo de Tangos entre Todes, pintura en vivo de Emilia Sibolich y serigrafía en vivo por Infinita Estampa.

La jornada contará además con micrófono abierto, pista de baile y servicio de cantina.

Para reservas comunicarse al 11 5932 7682.

-Sábado 11 de abril, a las 20 horas – MilongaCentro Cultural Municipal Doña Ana de Matos (Paseo Calelián 1131)



Participarán la Orquesta Típica UNSAM y Pedro Martini en bandoneón.

Habrá exhibición de baile a cargo de Rosana Porres y Gustavo Ippolito, clase a cargo de Tangos Rotos y musicalización con Tango DJ Leandro Toledo.

Coordinan: Silvana Ricutini y Leandro Toledo.

La milonga contará con servicio de cantina y entrada por orden de llegada.

-Domingo 12 de abril, a las 20 horas – Concierto de cierreTeatro Municipal Trinidad Guevara (Rivadavia 1096)

Se presentarán Jimena Gómez y Pablo Juárez Levar (Duelo Criollo), GJC Trío y el Quinteto Criollo González Calo junto a Juan Serén.

Bailan Silvana Ricutini y Leandro Toledo.

Las entradas deberán retirarse previamente en la boletería del teatro, de martes a sábados de 10 a 20 horas.



PRESENTACIÓN DEL LIBRO FRAY MANUEL Y LOS GIGANTES

El viernes 10, a las 19 horas, en el Centro Cultural Doña Ana de Matos se desarrollará la presentación del libro “Fray Manuel y Los Gigantes” escrito por Mariángeles Arnaiz. Una nouvelle que narra el fascinante encuentro entre Fray Manuel de Torres y un megaterio en la barranca del río Luján.

Está ilustrado por Dolores Caparroz, y participan los historiadores Claudio Tuis, Nora Pampin y Federico Suárez. La actividad está coordinada con Edunlu Editorial.



PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL PATRIA O COLONIA

El sábado 11, a las 16 horas, en el Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo (Lezica y Torrezuri 917) se proyectará el documental “Patria o Colonia, siguiendo el rastro de oro” dirigido por Juan Pablo Lepore.

Una investigación urgente que rastrea, desde el siglo XIX hasta hoy, el oro saqueado de Argentina y el patrón de despojo financiero británico, desafiando la narrativa de la deuda y reclamando una justicia histórica pendiente.



RECORRIDOS CON HISTORIA

El sábado 11, a las 17.30 horas, en el Cementerio Municipal (French 350) se realizará una caminata patrimonial donde podrán conocer historias, arquitectura, arte y leyendas de este espacio tan emblemático. La actividad está enmarcada en el ciclo Recorridos con Historia.

La actividad durará aproximadamente 1.30 horas. Para inscribirse deberán comunicarse al 2323 315494.

LUJANARTE



El sábado 11, a las 17.30 horas, en la Biblioteca Obrera Jean Jaures (Lavalle 759) se realizará un conversatorio con Mauricio Nizzero sobre “El arte en Palabras”, en el marco del ciclo Lujanarte.

PEÑA EN EL ARTIGAS

El sábado 11, a partir de las 19.30 horas, en el Centro Cultural José Artigas (Mitre 846) se realizará una nueva Peña. Habrá servicio de cantina a cargo de la Agrupación “La Telesita”, baile a cargo de Rita Roldán, y música en vivo a cargo de Intijuana (desde la Matanza), Malka (desde Jujuy), Kevin Silva y Dj Lechu.

Habrá un bono contribución de $5.000 que podrán pedirlo al 2323 312207.



LA 3° EDICIÓN DE LA FIESTA DE COMIDAS AL DISCO

El domingo 12, a las 11 horas, en el predio de la Estación de Ferrocarril de la localidad de Carlos Keen (Emilio Mitre y Carlos Pellegrini) se llevará a cabo una nueva edición de la Fiesta de Comidas al Disco.

Se trata de un evento que pretende posicionarse como un espacio generador de oportunidades estratégicas para que los emprendedores locales expongan y comercialicen sus productos ante vecinos, vecinas y turistas.

Se presentarán en vivo Juan Cavalli y Los Antídotos, Eros y Mario Tierno, La Sabrosa y Como E.

CAMPEONATO DE LA AMISTAD

El domingo 12, en el Círculo Criollo Martín Fierro Jauregui (San Martín esquina Fray Manuel de Torres), se realizará la primera fecha del Campeonato de la Amistad, un concurso de aperos de uso tradicional y caballos de trabajo. También habrá presentación de amazonas, paisanas menores y conjuntos tradicionalistas. Durante el evento habrá servicio de parrilla y pulpería.

Actividades aranceladas



TEATRO TRINIDAD GUEVARA

El viernes 10, a las 21 horas, “¿Por qué somos así?”. Un espectáculo de Gabriel Cartaña que invita a salir de la rigidez y de la queja, a dejar de hacer responsable al otro de nuestros males y a animarse a producir aquellos cambios que nos permitan sentirnos mejor. Abre sucesivos interrogantes sobre cuestiones vinculadas al comportamiento humano: las diversas maneras de ser y de reaccionar, y el modo en que nos percibimos; las sutiles pero importantes diferencias entre necesitar, querer, poder y desear; los roles que pueden asumir en el vínculo amoroso; el origen y el objetivo de la culpa y del perdón; las actitudes tóxicas; Ios aspectos plurales que conforman la sexualidad. La entrada tiene un valor de $25.000.

Las entradas para los espectáculos en el Teatro Trinidad Guevara (Rivadavia 1096) pueden adquirirse de manera virtual en boletería digital (https://trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar/) o de forma presencial de martes a sábado de 10 a 20 horas. Los días lunes, domingos y feriados estará cerrada, excepto dos horas antes de cada función.

UN HOMBRE SOLO ES DEMASIADO PARA UN HOMBRE SOLO



El sábado 11, a las 21 horas, en el Teatro El Galpón (Hipólito Yrigoyen & Belgrano) se presentará por primera vez en la ciudad la obra “Un hombre solo es demasiado para un hombre solo” de Gustavo Garzón.

Una historia íntima, sensible y actual sobre el amor y el vértigo de empezar de nuevo aún cuando parece ser tarde.

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Será una única función y habrá cupos limitados. Para conseguir la entrada, deberán ingresar al siguiente enlace https://www.argentickets.com.ar/eventos/un-hombre-solo-en-lujan-e59.

Publicado el jueves 9 de abril de 2026