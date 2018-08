Agenda apretada para Luján y Flandria

Luján y Flandria encaran un apretado calendario en el futuro cercano para sus correspondientes competiciones.

El Canario recibirá el miércoles a Comunicaciones, visitará el lunes a Talleres y luego deberá enfrentar a Tristán Suárez. Todos los cotejos pertenecen al certamen de la Primera B Metropolitana.

Por su parte, el Lujanero chocará el viernes contra Villa San Carlos, tendrá un histórico partido el jueves 6 frente a Estudiantes por Copa Argentina y posteriormente retomará a la Primera C para medirse con Lamadrid y Dock Sud.

CRONOGRAMA

FLANDRIA

Miércoles 29 // 15:30 vs Comunicaciones

Lunes 3 // 19:00 vs Talleres

Domingo 9 (a confirmar) // vs Tristán Suárez

LUJÁN

Viernes 31 // 15:30 vs Villa San Carlos

Jueves 6 // 15:40 vs Estudiantes (Copa Argentina)

Fin de semana 8/9 (a confirmar) vs Lamadrid

Entre semana 11/12 (a confirmar) vs Dock Sud

Publicado el martes 28 de agosto de 2018