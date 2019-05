Adriana Oviedo: «Nos preocupan las necesidades de la gente. Queremos sacar a Luján adelante»

Los días de Adriana Oviedo son largos y agitados; se dividen entre el trabajo en el consultorio odontológico y la campaña política.

Ni bien sale de atender entre 20 y 30 personas en el día, la precandidata a Intendente se dirige a su unidad básica de la calle Lavalle a planificar reuniones, recibe gente que la va a ver de los distintos barrios, entrevistas y visitas.

Todo esto sin desatender a su familia, que también de ella necesita el apoyo en este proceso.

«Todo empezó a traves de atender a tantos vecinos y vecinas de Luján, escucharlos quejarse de todo lo que pasa en la ciudad; inseguridad, falta de trabajo y salud pública, entre otras cosas. Eso me generó la inquietud, un compromiso social, ya que con los pacientes se genera un vínculo»

Es por esto que no se conformó solo con la solidaridad y pensó en un proyecto para que las ayudas no sean transitorias y pensar en las soluciones desde una gestión municipal.

«Me acuerdo que de chica me contaban de mi abuelo, que fue odontólogo e Intendente de su pueblo en Formosa y de la tarea social que hacía. Sin dudas, esto lo llevo en la sangre»

Sobre las problemáticas que más les transmiten los vecinos en las recorridas Oviedo no dudó: «Además de los problemas estructurales que existen hace tiempo, hay mucho hambre en la calle»

Asegura que sus ideales siempre estuvieron relacionados con el peronismo, porque son los que están cerca del pueblo y es el que va a gobernar porque es lo que la gente necesita.

«Siempre rescato los proyectos del peronismo, por la transformación del estado y las políticas sociales. Siempre estuve en este espacio y sin haber ocupado cargos públicos» destacó.

Para Adriana Oviedo el apoyo de la familia en este proyecto es muy importante. Los valores son los pilares más importantes.

Todo esto le ha restado tiempo en su profesión y las tareas cotidianas pero tiene un gran respaldo para seguir adelante. No solo de familia, también de un gran equipo de trabajo que la apoya en el proyecto.

Con respecto a las charlas y reuniones que vienen realizando sobre la unidad del Peronismo local dijo: «Hablar de unidad no es hablar de lista única. Y yo sé que dentro del espacio me considero una abanderada de la unidad. Yo no tengo mochilas anteriores, no tuve cargos políticos y me puedo sentar a trabajar y charlar con los distintos espacios políticos e incluso los de la oposición, ya que todos nos tenemos que poner al servicio de las urgencias y necesidades de la gente»

Al ser consultada por dónde se pasa para que una gestión no fracase y que atienda las problemáticas de los vecinos, dijo: «Una buena gestión no pasa sólo por la juventud y una buena preparación. También pasa por la experiencia, por la calle, por el carisma y que le preocupen los problemas de la gente»

Oviedo asegura que están al tanto de cuáles son los problemas principales de la gente y tiene proyectos para solucionarlos.

«Hoy Luján está en emergencia total y las medidas más urgentes tienen que ir a la salud y a lo social» concluyó.

Publicado el miércoles 29 de mayo de 2019