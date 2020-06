Adolescentes olvidados y presionados

En estos tiempos de pandemia, resurgen a la vista de todos, las decadencias que tenemos como país y sociedad. La crisis que provoca actualmente el Covid-19 afecta a todos, pero no hay una igualdad en las consecuencias.

Diferencias que se acentúan

Ahora necesitamos estar conectados, gran parte del día. Los adolescentes recibimos constantemente actividades por mail, WhatsApp u otra plataforma. El problema es que, no es una sola materia con preguntas cortas y fáciles para resolver dentro de una semana. Sino que, muchas veces necesitamos ver algún video, hacer un power point o leer un pdf mal escaneado, que nos provocan un malestar físico y psicológico.

Sin embargo, ¿el Estado observó que no todos los adolescentes contamos con acceso internet o a una computadora? Al parecer no, porque no es lo mismo contar con una computadora para escribir o leer que con un celular. No es lo mismo, recibir las tareas al igual que todos tus compañeros por una plataforma y en todo caso preguntar si tenés alguna duda a tu profesor, que tener recibir un cuadernillo repartido por el gobierno, donde muchas veces no llegan a los más vulnerables con actividades totalmente diferentes a las de tus pares.

¿Aprendizaje para pocos?

Entonces me pregunto: ¿El aprendizaje en este ciclo es para solo unos pocos? Al parecer sí, porque al no contar con las mismas posibilidades tecnológicas, se genera una desigualdad tan grande que seguramente nos afectará en un futuro cuando decidamos entrar a una universidad o a un trabajo.

Incluso pienso especialmente en esos niños pequeños, quienes recién comienzan primer grado y no adquirieron los aprendizajes básicos para poder realizar las tareas desde sus casas. Por lo que, si un niño que vive en un barrio vulnerable y recibe este cuadernillo ¿va a aprender igual que otro niño, donde su maestra organiza charlas virtuales? Seguramente tu respuesta sea un no. Por lo tanto, ese niño vulnerable se encuentra olvidado por todos nosotros ya que no le brindamos lo que necesita para que el día de mañana sienta que puede progresar y proponerse todo lo que desea.

Pese a todas las dificultades tecnológicas que existen, se suman las dificultades económicas. Por eso, como consecuencia muchas veces las familias se ven obligadas a ocuparse en cómo conseguir un alimento para sus familias, que en acompañar el aprendizaje de sus hijos (y no los critico).

Bariloche, ¿para cuándo?

Otro ejemplo, es el de los alumnos de sexto que esperaban aprovechar su última posibilidad de estar todos juntos como un curso. Muchos quizás ya no se verán por los diferentes proyectos que seguirán en su vida. Muchas veces, los adultos no entienden e incluso se burlan, sin pensar en el daño que provocan.

Para estudiantes como, yo este año era un año de progreso, alegría y aprendizaje. Y por sobre todo el de decidir el rumbo de nuestras vidas. Varios aún no deciden su futuro y esperaban recibir ayuda en sus escuelas, para ser guiados por sus profesores.

Entonces, no es como dicen muchos, un año de fiesta. Sino que, sumando a esto, sexto es un año de decisiones importantes.

En efecto, como sociedad debemos pensar que estas no son vacaciones para los estudiantes. Todo lo contrario, convivimos con estrés e incertidumbre pensando qué pasará con este ciclo educativo.

Podemos ayudar

Por ello, te invito a que si tenés la posibilidad de ayudar, lo hagas porque hay un montón de familias que necesitan cubrir sus necesidades básicas y no cuentan con el dinero suficiente por la cuarentena. También te propongo si podés, ofrecerte en algún voluntariado como el organizado por la UBA, para ayudar algún niño o adolescente que necesite ayuda para comprender sus tareas y así no atrasarse en su aprendizaje.

Nota: Las opiniones de este artículo son responsabilidad de la autora.

Publicado el viernes 5 de junio de 2020