Acuerdo: “Hay que reconstruir a la UCR de Luján»

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Leandro Fusco y Ana Felisa Espil conforman la fórmula de candidatos de este acuerdo para las elecciones internas a realizarse el próximo 7 de junio.

Como resultado del acuerdo alcanzado entre el Ateneo Raúl Alfonsín y Especio Abierto Luján, fue presentada la lista 83, que competirá en las elecciones internas de la Unión Cívica Radical local, convocadas para el 7 de junio de este año.

Leandro Fusco es el candidato a presidente, seguido por Ana Felisa Espil como postulante a vicepresidenta, Javier Casset a secretario y Stefanía Cantou a tesorera. Los primeros lugares en la nómina de vocales los ocupan Daniel Curci Castro, Milagros Díaz, Fabián Migueliz, Hilda Colombo, Oscar Lorente, Graciela Viana, Carlos Silva, Norma Medina y Gonzalo Bogetti. En tanto que Fernando Casset y Mariana Silva son los candidatos a integrar la Convención partidaria provincial.

“Esta lista nace de un acuerdo esencial: ambos grupos coincidimos desde el primer momento en que hay que revertir este proceso de deterioro, fracasos y pérdida de identidad que sufre el radicalismo de Luján en los últimos cinco años”, expresaron los principales referentes del Ateneo Raúl Alfonsín y de Espacio Abierto Luján.

También señalaron que “votar a los mismos que nos llevaron hasta acá sería asegurar la continuidad de un Comité cerrado, sin debate, subordinado a los intereses de otros sectores de la política local, cada vez menos significante en la consideración de nuestros vecinos”. Y como ejemplo de ello, remarcaron: “El radicalismo lujanense tenía una fuerte participación en la política local y había cinco concejales radicales. Ahora, como resultado de una serie de decisiones mal tomadas por la conducción partidaria, ya no hay ningún concejal radical”.

“Hay que reconstruir a la UCR de Luján. Eso se hace con debate y con formación política, pronunciándonos sobre lo que ocurre en nuestro distrito, en la provincia y en el país, y estando presentes junto a nuestra comunidad. Para todo eso hace falta un conjunto de mujeres y hombres decididos, con vocación y convicciones firmes, como lo son quienes integran nuestra lista”, concluyeron.

Lista 83

Candidatos al COMITÉ LUJÁN

Presidente: Leandro E. FUSCO

Vicepresidente: Ana Felisa ESPIL

Secretario general: Javier L. CASSET

Tesorera: Stefanía CANTOU

Vocales titulares:

1) Daniel V. CURCI CASTRO

2) Milagros DIAZ

3) Néstor Fabián MIGUELIZ

4) Hilda COLOMBO

5) Oscar A. LORENTE

6) María Graciela VIANA

7) Carlos N. SILVA

8) Norma Z. MEDINA

9) Gonzalo G. BOGETTI

10) María Vanesa FUSCO

11) Juan Carlos RODRIGUEZ

12) M. Alejandra MONCADA

13) Osmar Hugo GALEANO

14) María de los Ángeles COSTA y LOPEZ

15) Julián GABBA

16) Paula NUÑEZ FEIJOÓ

Vocales suplentes:

1) Gerardo D. BOCHI

2) María Micaela BOCHI

3) Rubén Darío RAMPAZZI

4) Andrea S. RAMALLO

5) Gastón D. MARTINEZ

6) Paola POSSE

7) Alberto R. LUCCON

8) María Susana PEREZ

9) Carlos M. TORRES

10) Agata ETCHART

Candidatos a la H. CONVENCIÓN PROVINVIAL

Titulares:

1) Fernando G. CASSET

2) Mariana S. SILVA

Suplentes:

1) Enrique F. KRAUTH

2) Jennifer E. LONGHI

Lista 183

Candidatos al COMITÉ DE LA JUVENTUD RADICAL

Presidente: Marcos JORDAN BANCHERO

Vicepresidente: María José ARZANI

Secretario general: Enzo Y. DOS SANTOS

Vocales titulares:

1) Catalina GONZALEZ

2) Franco ZANNATO

3) Luna F. GIACOVINO

4) Claudio Alberto ROMANO

5) Camila Luján BARRIOS

6) Renzo TONINI

Vocales suplentes:

1) Candela M. PETRAGLIA

2) Augusto DIAZ

3) María Candelaria LOPEZ AIME

Candidatos a la JUNTA SECCIONAL DE LA JUVENTUD RADICAL

Delegado titular: Pablo Alberto BALDERRAMA

Delegado suplente: Santiago JORDAN BANCHERO

Publicado el martes 12 de mayo de 2026