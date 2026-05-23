Actividades para conmemorar el 216° aniversario de la Revolución de Mayo

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En el marco del 216° aniversario de la Revolución de Mayo, el lunes 25 de mayo el Municipio de Luján informó que desarrollará una serie de actividades en diversos puntos de la ciudad.

La jornada comenzará a las 10 de la mañana, con el tradicional acto protocolar en la localidad de Olivera.

De forma simultánea, desde las 10.30 horas en Plaza Belgrano se realizará una Feria Patria a beneficio de escuelas educativas.

A partir de las 11 horas, en el Santuario Nuestra Señora de Luján se llevará a cabo el Te Deum.

Más tarde, desde las 12 horas se realizará el acto central en Plaza Belgrano, que contará con la presencia de autoridades y el desfile del Colegio Militar de la Nación.

Luján, el primer poblado en jurar fidelidad al primer gobierno patrio:

El Cabildo de Luján fue el primer Cabildo de la Provincia de Buenos Aires y el primero en adherir a la Revolución de Mayo. La construcción inició en 1772, y tardó 26 años en finalizar.

Fue fundado luego de que Luján obtuviera el título de Villa, convirtiéndose en el primer cabildo en el territorio actual de la Provincia. Hasta los inicios del siglo XX, funcionó como casa municipal.

En la planta baja, se encontraban las habitaciones dedicadas a la escuela, y las prisiones. En la parte alta, la sala capitular y la sala de archivo.

Las fachadas con pórticos y arquerías fueron pensadas para que los vecinos pudieran resguardarse de las lluvias o el sol, reunirse, leer los bandos y celebrar los remates. La galería alta servía para que desde el balcón los regidores se mostrarán al público en ocasiones especiales, como las procesiones.

Dos días después del 25 de mayo de 1810, el Cabildo de Luján recibió un mensaje enviado en el que se pedía el reconocimiento y la jura a la instalación del Primer Gobierno Patrio. Así fue como en la sesión del 2 de junio, las autoridades del Cabildo expresaron el obedecimiento a la Primera Junta Patria.

Publicado el sábado 23 de mayo de 2026