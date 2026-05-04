Actividades gratuitas para niños, niñas y adolescentes

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El Municipio de Luján invita a participar de las distintas actividades del programa Patios Abiertos en las Escuelas, una política socioeducativa impulsada por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia que tiene como objetivo promover la inclusión y el fortalecimiento de las trayectorias educativas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

El programa pone el eje en la enseñanza mediante propuestas lúdico pedagógicas que reivindican el derecho al juego y amplían los universos simbólicos y culturales de los participantes.

En este sentido, ofrece distintas actividades libres y gratuitas, orientadas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de entre 5 y 21 años de edad. Las propuestas tienen lugar los días sábados, de 9 a 13 horas, en las siguientes sedes:

-Sede EES N°1 (San Martín y Alem): Fotografía, Expresión Corporal, Artes Visuales y Ajedrez.

-Sede EES N°5 (José María Pérez y Rodolfo Moreno): Música, Artes Visuales y Educación Física.

-Sede EEP N°24 (Tropero Moreira y Estrada; Pueblo Nuevo): Artes Visuales, Educación Física y Ludoteca.

“Es un programa que tiene una amplia historia en Luján y que le propone a los chicos y chicas que vuelvan a la escuela los días sábados para continuar aprendiendo de otra manera. No está orientado exclusivamente a los y las estudiantes de las instituciones educativas que son sedes, sino que está abierto a toda la comunidad en general, y cuenta con un equipo docente profesional y comprometido. Esperamos que puedan aprovecharlas”, señaló el Director de Políticas Socioeducativas, Juan Franco Ingiullo.

Para obtener mayor información, las y los interesados pueden comunicarse a través del correo electrónico socioeducativa@lujan.gob.ar

Publicado el lunes 4 de mayo de 2026