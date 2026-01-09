Viernes 9 de enero de 2026
Accidente frente al Vea dejó un motociclista hospitalizado

Publicado el viernes 9 de enero de 2026

Un accidente de tránsito se registró este viernes por la tarde sobre avenida Francia, a la altura del 749, en la entrada del supermercado Vea, donde colisionaron un automóvil y una motocicleta.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro involucró a un Toyota Etios, dominio NFR025, conducido por Fluvial Lorena P, de 48 años, y una motocicleta Smash 110 cc, dominio A238GHY, guiada por Lurdes, de 42 años.

Como consecuencia del impacto, el conductor del motovehículo debió ser asistido y trasladado al Hospital Zonal, tarea que estuvo a cargo de Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron en el lugar con el móvil 27, bajo la conducción de Fripp.

“Aseguraron desde la policía de Luján” que ambos vehículos contaban con la documentación correspondiente, y que se realizaron las actuaciones de rigor en el lugar del hecho.

