Accidente entre un auto y una moto en el barrio San Cayetano

Publicado el miércoles 14 de enero de 2026

Un accidente de tránsito se registró este martes en la intersección de las calles Liniers y Humberto, en el barrio San Cayetano, donde colisionaron un automóvil y una motocicleta.

De acuerdo a la información policial, el conductor de la moto es un menor de 16 años, quien presentaba varias lesiones pero se negó a ser trasladado a un centro de salud.

En el lugar trabajaron personal policial, Bomberos Voluntarios y Guardia Urbana. Además, la motocicleta fue secuestrada por falta de documentación, aseguraron desde la policía de Luján. Según indicaron desde la policía local.

