Miércoles 14 de enero de 2026
→ Ver pronóstico

  • 35°C
  • H: 41%
  • P: 1011
  • V: Nor Noroeste

Accidente entre un auto y una moto en el barrio San Cayetano

En San Cayetano.



Publicado el miércoles 14 de enero de 2026

Un accidente de tránsito se registró este martes en la intersección de las calles Liniers y Humberto, en el barrio San Cayetano, donde colisionaron un automóvil y una motocicleta.

De acuerdo a la información policial, el conductor de la moto es un menor de 16 años, quien presentaba varias lesiones pero se negó a ser trasladado a un centro de salud.

En el lugar trabajaron personal policial, Bomberos Voluntarios y Guardia Urbana. Además, la motocicleta fue secuestrada por falta de documentación, aseguraron desde la policía de Luján. Según indicaron desde la policía local.

Publicado el miércoles 14 de enero de 2026

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.