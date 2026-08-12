Accidente entre un auto y una moto dejó dos heridos en Luján
julio ROCA Y SASTRE
Detalles
Un accidente entre un automóvil y una motocicleta se registró este miércoles alrededor de las 13:50 en la intersección de avenida Julio A. Roca y Marcos Sastre.
Como consecuencia del impacto, resultaron heridos la conductora de la moto y el conductor del automóvil. Ambos fueron asistidos en el lugar.
En el operativo trabajan Bomberos, Policía y personal de Guardia Urbana, que realiza reducción de calzada y ordenamiento del tránsito. También se aguarda la llegada de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.
Publicado el miércoles 12 de agosto de 2026