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Accidente entre un auto y una moto dejó dos heridos en Luján

julio ROCA Y SASTRE

Detalles



Publicado el miércoles 12 de agosto de 2026

Un accidente entre un automóvil y una motocicleta se registró este miércoles alrededor de las 13:50 en la intersección de avenida Julio A. Roca y Marcos Sastre.

Como consecuencia del impacto, resultaron heridos la conductora de la moto y el conductor del automóvil. Ambos fueron asistidos en el lugar.

En el operativo trabajan Bomberos, Policía y personal de Guardia Urbana, que realiza reducción de calzada y ordenamiento del tránsito. También se aguarda la llegada de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

Publicado el miércoles 12 de agosto de 2026

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