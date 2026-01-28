Martes 27 de enero de 2026
Accidente entre camioneta y moto en 25 de Mayo e Italia

Centro de Luján



Publicado el martes 27 de enero de 2026

Un móvil acudió a un accidente ocurrido en la intersección de 25 de Mayo e Italia, donde una camioneta Chevrolet dominio AF930YH, conducida por Sergio Walter G., domiciliado en Carlos Keen, colisionó con una moto Honda 125 conducida por Luis Alberto P., en la que también viajaba Stella V.

La mujer fue trasladada por el móvil de Bomberos N° 7, a cargo de la ayudante primera Serrano. En el lugar se aguardo la llegada de la policía local y cientifica..

