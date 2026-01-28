Accidente entre camioneta y moto en 25 de Mayo e Italia

Publicado el martes 27 de enero de 2026

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Un móvil acudió a un accidente ocurrido en la intersección de 25 de Mayo e Italia, donde una camioneta Chevrolet dominio AF930YH, conducida por Sergio Walter G., domiciliado en Carlos Keen, colisionó con una moto Honda 125 conducida por Luis Alberto P., en la que también viajaba Stella V.

La mujer fue trasladada por el móvil de Bomberos N° 7, a cargo de la ayudante primera Serrano. En el lugar se aguardo la llegada de la policía local y cientifica..

Publicado el martes 27 de enero de 2026