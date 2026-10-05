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Accidente en el acceso a ruta 5 vieja: dos menores resultaron heridos

Moto y camioneta

Tras chocar en moto contra una camioneta.



Publicado el lunes 5 de octubre de 2026

Dos menores de edad sufrieron lesiones de diversa consideración esta tarde tras protagonizar un fuerte accidente de tránsito sobre el camino viejo que conecta Luján con la localidad de Jáuregui, en las inmediaciones de la Ruta 5.

El siniestro vial ocurrió cerca de las 14:30 e involucró a una motocicleta en la que circulaban los dos jóvenes y a una camioneta cuyo conductor resultó ileso.

En un primer momento, personal de Gendarmería Nacional que se encontraba patrullando las inmediaciones intervino en el lugar y dio el aviso de alerta a los servicios de emergencia. Posteriormente, se sumaron efectivos de la Guardia Urbana y del Cuartel de Bomberos Voluntarios.

Los dos menores que viajaban en el rodado menor fueron asistidos y trasladados de urgencia al Hospital Zonal por el personal de Bomberos. Según la información policial, uno de los ocupantes de la moto presentaba las lesiones de mayor gravedad, habiendo sufrido pérdida de conocimiento en el lugar.

La Policía local arribó al sitio aproximadamente 20 minutos después del choque para concretar las diligencias correspondientes y ordenar la circulación en la zona.

Publicado el lunes 5 de octubre de 2026

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