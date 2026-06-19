Accidente de un camión con carga de cuises faenados provoca corte total en la Autopista Ruta 5

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Publicado el viernes 19 de junio de 2026

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Un camión que transportaba una carga de cuises faenados protagonizó un accidente este viernes por la tarde en la Autopista Ruta 5, a la altura del kilómetro 72, debajo del puente de acceso al barrio Loreto, en sentido hacia Luján.

Como consecuencia del siniestro, las autoridades dispusieron el corte total de la calzada, desviando el tránsito por la colectora mientras se desarrollan las tareas de asistencia y peritaje.

El conductor del vehículo resultó herido y recibió atención en el lugar, aunque hasta el momento no trascendió oficialmente la gravedad de las lesiones.

En el operativo trabajan efectivos de la Policía, Bomberos Voluntarios, personal de Guardia Urbana y Corredores Viales. Además, se aguardaba la llegada de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y determinar las causas del accidente.

Se recomienda a los conductores circular con precaución y atender las indicaciones del personal que trabaja en la zona.

Publicado el viernes 19 de junio de 2026