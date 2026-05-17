Aburrido empate entre Flandria y Dock Sud

Publicado el sábado 16 de mayo de 2026

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Flandria y Dock Sud en el Estadio de los Inmigrantes finalizó 0 a 0 encuentro jugado este sábado.

En el primer tiempo hubo pocas situaciones de gol las pocas del Doque fueron neutralizadas por el arquero Carlos Morel.

En el complemento El canario salió un poco más intentando buscar la ventaja un tiro en el palo fue lo más rescatable del equipo dirigido por De Jesús.

Lo más rescatable es que el equipo de jauregui no perdió en una racha de victorias e igualdades.

Publicado el sábado 16 de mayo de 2026