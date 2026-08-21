Abrió la inscripción para Open Door Corre 2026

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El domingo 4 de octubre se realizará Open Door Corre 2026, una competencia de modalidad cross que tendrá como punto de largada la Escuela Secundaria Nº 3 de Open Door, ubicada en Av. Cabred y Juan de Dios Filiberto S/N. La largada será a las 10:30 horas y habrá circuitos competitivos, recreativos y de correcaminata.



La propuesta contará con tres distancias: 11K competitivos, con un recorrido real de 11,80 kilómetros; 6K recreativos, con un recorrido real de 6,70 kilómetros; y 3K CorreCaminata, con un recorrido real de 3,20 kilómetros. Los circuitos combinarán senderos, tierra, tosca y asfalto, sin cruces de agua.



El valor de inscripción para las distancias de 11K y 6K es de $27.000, mientras que para la CorreCaminata de 3K es de $17.000. En todos los casos, la inscripción incluye kit, medalla, dorsal, hidratación y clasificación. Además, de manera opcional, se podrá adquirir por $12.000 la remera del Campeonato CorreCaminos, que será la misma para sus cinco fechas.



La carrera tendrá un cupo máximo de 250 participantes. La reserva del lugar se confirma únicamente con el pago total de la inscripción mediante transferencia bancaria y el envío del comprobante al 2325-415582. Los datos informados por la organización son: titular José Luis Folmer y alias CORRECAMINOS.SAG. En caso de que la transferencia sea realizada por una persona distinta del corredor, deberá informarse al momento de enviar el comprobante.



El deslinde correspondiente puede descargarse en el siguiente enlace: (https://docs.google.com/document/d/1zA92AixWutqn1592sqmyEBqy1RdmoqIb/edit?usp=sharing&ouid=113592995345748832589&rtpof=true&sd=true). La firma del documento y el retiro de kits se realizarán el mismo día de la carrera, entre las 8:15 y las 10 horas, en el lugar de largada. Quienes participen de los 11K deberán presentar además una fotocopia del apto físico.



En los 11K competitivos habrá categorías para damas y caballeros hasta 24 años y, posteriormente, por franjas de cinco años desde los 25 hasta los 64 años, además de una categoría para mayores de 65. En los 6K recreativos, las categorías serán hasta 29 años, de 30 a 39, de 40 a 49, de 50 a 59 y mayores de 60 años. Para definir cada categoría se tomará el año de nacimiento. La modalidad de 3K CorreCaminata tendrá categoría única.



La premiación está prevista para las 13:15 horas. En los 11K serán reconocidos los tres primeros de la clasificación general y los cinco primeros de cada categoría, tanto en damas como en caballeros; quienes sean premiados en la general no recibirán premio adicional en su categoría. En los 6K se premiará a los tres primeros de cada categoría y en los 3K, a los tres primeros de la general en damas y caballeros. Todos los participantes recibirán medalla finisher.



La organización dispondrá puestos de hidratación durante los recorridos. En los 6K estarán ubicados en los kilómetros 3 y 5, además de la llegada, mientras que en los 11K habrá puestos en los kilómetros 3 y 8 y en la llegada. Para esta última distancia se recomienda llevar también hidratación personal. El horario de largada únicamente podrá adelantarse por cuestiones climáticas vinculadas al calor, situación que será informada a los corredores con varios días de anticipación.



Además, a las 12:45 horas se realizará la Carrera Kids, cuya inscripción será gratuita y se efectuará en el momento. Durante la jornada habrá también servicio de cantina antes y después de la competencia, a total beneficio de la Cooperadora.

Open Door Corre 2026 es organizada por la Asociación Cooperadora de la Escuela de Educación Secundaria Nº 3 “Adela Depino de Lucero” de Open Door. En caso de que un corredor inscripto no pueda participar, el dinero no será reintegrado, aunque la inscripción podrá transferirse a otra persona. Si la competencia debiera suspenderse por razones climáticas u otro factor que pudiera poner en riesgo la seguridad de corredores u organizadores, será reprogramada.



Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al 2325-415582 (José Luis) y consultar los siguientes canales:

https://instagram.com/ees3opendoor

https://www.facebook.com/CorreCaminosSAG/

https://instagram.com/CorreCaminos_SAG

https://correcaminos.com.ar/

Ubicación del lugar de largada: https://maps.app.goo.gl/218UX2c5NbDS95m36

Publicado el jueves 20 de agosto de 2026