Abrieron las inscripciones para los Juegos Bonaerenses 2026

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Con la posibilidad de participar en más de 110 disciplinas deportivas deportivas y culturales, el Municipio de Luján informó que invita a inscribirse en la 35° edición de los Juegos Bonaerenses, la competencia deportiva y cultural más importante de la provincia.

“Los Juegos Bonaerenses son parte de una política pública que promueve la participación, la inclusión y el desarrollo de nuestros jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad. Por eso desde el Municipio asumimos el compromiso de acompañarlos activamente para que todas las competencias se desarrollen de la mejor manera y que las y los lujanenses vivan una experiencia positiva”, expresó el Secretario de Desarrollo Humano, César Siror.

Cada disciplina cuenta con su reglamento específico, donde se detallan las categorías, modalidades y condiciones de participación correspondientes. Toda la información se encuentra disponible en el enlace: https://juegos.gba.gob.ar/

La inscripción es libre y gratuita, y se realiza exclusivamente de manera digital a través del sistema PLENUS (www.plenus.juegos.gba.gob.ar). El plazo máximo de inscripción es el viernes 15 de mayo.

Para las categorías de Adultos Mayores, las inscripciones también se realizarán de forma presencial en la Casita Municipal de las Personas Mayores (Alem 527), de lunes a viernes de 8 a 13 horas.

La Etapa Local se disputará a partir del 18 de mayo y se extenderá hasta principios de agosto, en tanto que las etapas Regional e Interregional se disputarán durante los meses de agosto y septiembre. Por último, la Final Provincial de Mar del Plata tendrá lugar durante el mes de octubre.

“Es una propuesta tradicional que se viene desarrollando desde hace más de tres décadas y que siempre moviliza la participación de nuestros vecinos y vecinas, tanto en las disciplinas culturales como en las deportivas. Es una gran oportunidad para sumarse, competir y compartir experiencias, así que invitamos a todos a inscribirse y aprovecharla”, valoró por su parte el Secretario de Culturas y Turismo, Nicolás Capelli.

Por dudas o consultas, se encuentran disponibles los siguientes medios de contacto:

-Deportes: WhatsApp 2323 530396

-Culturas: WhatsApp 11 6161 6700

Correo Lujanjbcultura@gmail.com

-Adultos Mayores: Teléfono 422189

Publicado el lunes 27 de abril de 2026