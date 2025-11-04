Abrieron las inscripciones para los espacios municipales de Primera Infancia

Publicado el martes 4 de noviembre de 2025

El Municipio de Luján informó a la comunidad que ya se encuentran abiertas las inscripciones para los espacios municipales de Primera Infancia durante el ciclo lectivo 2026.

“Son espacios que están consolidados en las comunidades barriales, donde un gran equipo de profesionales trabaja junto a las familias con mucho amor y mucho espíritu de servicio para garantizar el desarrollo integral de nuestros niños y niñas en los primeros años de vida”, explicó la Directora de Niñez y Adolescencia del Municipio, Bárbara Corral.

En este sentido, quienes deseen inscribir a sus niños y niñas de 1 a 3 años de edad, pueden hacerlo de 10 a 14 horas en los siguientes espacios:

-Centro de Actividades Infantiles (CAI) del barrio San Fermín, ubicado en Los Rosales 571.

-Centro de Actividades Infantiles (CAI) de la localidad de Open Door, ubicado en Gorriti entre Santa Cruz y Chubut, barrio Luchetti.

-Centro de Desarrollo Infantil (CDI) del barrio Ameghino, ubicado en Sargento Cabral 2271.

Para realizar la inscripción deberán aportar el DNI del niño o niña (con domicilio actualizado) Partida de Nacimiento y Libreta Sanitaria.

Los espacios de Primera Infancia son coordinados por la Dirección de Niñez y Adolescencia de la Secretaría de Desarrollo Humano.

