Abrieron las inscripciones para los cursos de Manipulación de Alimentos

Publicado el miércoles 5 de agosto de 2026

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar de la nueva fecha de la capacitación sobre Manipulación de Alimentos que se dará durante el mes de agosto.

El curso será el día Jueves 13 de agosto, de 8.30 a 12.30 horas, en los Galpones de Belgrano (Belgrano 1250). Los cursos se completan en una sola jornada, y la asignación de día estará sujeta a la disponibilidad vigente.

Las clases están compuestas por cuatro módulos, e incluyen temas vinculados a la correcta práctica de manufactura, centrada en los alimentos y en los criterios necesarios para su manipulación.

Con cupos limitados, las personas interesadas deberán inscribirse enviando un WhatsApp al número 2323 517776, llamando al (2323) 420218 o enviando un correo electrónico a cursos.manipulacion.lujan@gmail.com

Una vez finalizado y aprobado el curso, se hará entrega de un carnet de Manipulador de Alimentos, el cuál está avalado por la Ordenanza N° 8171 y será un requisito obligatorio para aquellas personas que frecuentan espacios en donde se elaboren, fraccionen, almacenen, transporten, comercialicen y/o vendan alimentos o materias primas.

Publicado el miércoles 5 de agosto de 2026