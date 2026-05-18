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Abrieron las inscripciones para la Escuela Municipal de Arbitraje

Deportes

Libre y gratuito.



Publicado el lunes 18 de mayo de 2026

El Municipio de Luján informó a la comunidad que se encuentran abiertas las inscripciones para la Escuela Municipal de Arbitraje, una iniciativa que ofrece la posibilidad de capacitarse y formar parte de la Escuela Oficial de Árbitros.

Se trata de una capacitación libre y gratuita de dos años de duración, destinada a personas de ambos sexos a partir de 17 años de edad, con estudios secundarios completos o en curso.

Las clases tendrán lugar en las aulas del Instituto Municipal “Emilio Mignone” y los días de cursada serán los lunes y miércoles de 19 a 22 horas. Los asistentes deberán cumplir con un presentismo obligatorio del 75 por ciento y concurrir con útiles de escritura y ropa deportiva no identificada con ningún club en particular; solo se admitirá de la Selección Nacional.

Entre las materias incluidas en la capacitación se cuentan Teoría del Reglamento Oficial IFAB 2024/2025, Entrenamiento Físico específico para el arbitraje, Psicología Deportiva desde la mirada del árbitro y Prácticas de Campo, que se realizarán en el Polideportivo Municipal.

Los contenidos teóricos incluyen las reglas del Reglamento Oficial IFAB 2024/2025, lectura corporal y gestual, vocabulario verbal, gestual y corporal, psicología, resolución de conflictos, trabajo en equipo y preparación física específica de árbitros.

En cuanto a las prácticas de campo, comprenden diversos ejercicios, señales y posturas, uso del silbato y ubicación en campo de juego, además de pasantías.

El plazo de inscripción vence el 1° de junio. En este sentido, las y los interesados deben completar el siguiente formulario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBi08Gz_SvA3DgBj9tGqmCn8pHEHtg9YW5ZippOn_guYJD9Q/viewform

Por consultas o mayor información, está disponible el teléfono 2323 53-0396.

La Escuela Municipal de Arbitraje es una iniciativa de la Dirección de Deportes dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano.

Publicado el lunes 18 de mayo de 2026

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