Abrieron las inscripciones para la Escuela Municipal de Arbitraje
Deportes
Libre y gratuito.
El Municipio de Luján informó a la comunidad que se encuentran abiertas las inscripciones para la Escuela Municipal de Arbitraje, una iniciativa que ofrece la posibilidad de capacitarse y formar parte de la Escuela Oficial de Árbitros.
Se trata de una capacitación libre y gratuita de dos años de duración, destinada a personas de ambos sexos a partir de 17 años de edad, con estudios secundarios completos o en curso.
Las clases tendrán lugar en las aulas del Instituto Municipal “Emilio Mignone” y los días de cursada serán los lunes y miércoles de 19 a 22 horas. Los asistentes deberán cumplir con un presentismo obligatorio del 75 por ciento y concurrir con útiles de escritura y ropa deportiva no identificada con ningún club en particular; solo se admitirá de la Selección Nacional.
Entre las materias incluidas en la capacitación se cuentan Teoría del Reglamento Oficial IFAB 2024/2025, Entrenamiento Físico específico para el arbitraje, Psicología Deportiva desde la mirada del árbitro y Prácticas de Campo, que se realizarán en el Polideportivo Municipal.
Los contenidos teóricos incluyen las reglas del Reglamento Oficial IFAB 2024/2025, lectura corporal y gestual, vocabulario verbal, gestual y corporal, psicología, resolución de conflictos, trabajo en equipo y preparación física específica de árbitros.
En cuanto a las prácticas de campo, comprenden diversos ejercicios, señales y posturas, uso del silbato y ubicación en campo de juego, además de pasantías.
El plazo de inscripción vence el 1° de junio. En este sentido, las y los interesados deben completar el siguiente formulario:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBi08Gz_SvA3DgBj9tGqmCn8pHEHtg9YW5ZippOn_guYJD9Q/viewform
Por consultas o mayor información, está disponible el teléfono 2323 53-0396.
La Escuela Municipal de Arbitraje es una iniciativa de la Dirección de Deportes dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano.
Publicado el lunes 18 de mayo de 2026