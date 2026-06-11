Abrieron las inscripciones para formar parte del Registro Único de Podadores Urbanos

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Obligatorio para quienes se les venza el carnet.

El Municipio de Luján informó que abrió las inscripciones para un nuevo Curso de Podadores para formar parte del Registro Único de Podadores Urbanos (RUPU). Está destinado a podadores y empresas de poda, y también es obligatorio para quienes se les venza el carnet este año.

Quienes no formen parte del Registro no podrán podar o hacer extracciones en la vía pública, tal como lo señala la ordenanza municipal nº 7875. Los podadores que accedan al carnet formarán parte del Registro Único de Podadores Urbanos, al que los vecinos pueden consultar para llamarlos.

La capacitación será el viernes 19 de junio de 17 a 20 horas en los Galpones de Belgrano (Belgrano 1250). Las inscripciones serán exclusivamente a través del formulario que se encuentra en el siguiente link: https://bit.ly/cursopodadores2026

Este curso se enmarca dentro de las políticas de gestión del arbolado público del Municipio. Además, se busca la formalización del trabajo local de quienes intervienen en el paisaje urbano, para asegurar que las prácticas se realicen bajo estándares técnicos adecuados.

Gracias al RUPU, se garantiza un manejo preventivo para evitar accidentes durante la tarea y se promueven técnicas responsables que aseguran la salud y la preservación del arbolado de la ciudad de Luján.

La poda no es una necesidad del árbol, pero si un vecino considera que un ejemplar de la vía pública la precisa o representa un riesgo, puede avisar al Centro de Atención al Vecino (CAV): lunes a viernes de 8 a 15 horas en San Martín 580, junto al Municipio, o mediante WhatsApp al 2323 64 0000.

Si un vecino cree que un árbol que tiene dentro de su casa requiere una poda, se recomienda que consulte a la Dirección de Luján Limpio para asesorarse, a través del instagram de @lujan_limpio

Publicado el jueves 11 de junio de 2026