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Abren nuevas inscripciones para los cursos de Manipulación de Alimentos

Capacitacion

Durante junio.



Publicado el miércoles 10 de junio de 2026

El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar de las nuevas fechas de las capacitaciones sobre Manipulación de Alimentos que se darán durante el mes de junio.

Los cursos serán los jueves 11 y 25 de junio, de 8.30 a 12.30 horas, en los Galpones de Belgrano (Belgrano 1250). Cabe destacar que los cursos se completan en una sola jornada y la asignación de día estará sujeta a la disponibilidad vigente.

Las clases están compuestas por cuatro módulos, e incluyen temas vinculados a la correcta práctica de manufactura, centrada en los alimentos y en los criterios necesarios para su manipulación.

Con cupos limitados, las personas interesadas deberán inscribirse enviando un WhatsApp al número 2323 517776, llamando al (2323) 420218 o enviando un correo electrónico a cursos.manipulacion.lujan@gmail.com.

Una vez finalizado y aprobado el curso, se entregará una credencial de Manipulador de Alimentos avalada por la Ordenanza N° 8171. Dicha credencial será un requisito obligatorio para aquellas personas que frecuentan espacios donde se elaboren, fraccionen, almacenen, transporten, comercialicen y/o vendan alimentos o materias primas.

Publicado el miércoles 10 de junio de 2026

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