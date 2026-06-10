Abren nuevas inscripciones para los cursos de Manipulación de Alimentos
Capacitacion
Durante junio.
El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar de las nuevas fechas de las capacitaciones sobre Manipulación de Alimentos que se darán durante el mes de junio.
Los cursos serán los jueves 11 y 25 de junio, de 8.30 a 12.30 horas, en los Galpones de Belgrano (Belgrano 1250). Cabe destacar que los cursos se completan en una sola jornada y la asignación de día estará sujeta a la disponibilidad vigente.
Las clases están compuestas por cuatro módulos, e incluyen temas vinculados a la correcta práctica de manufactura, centrada en los alimentos y en los criterios necesarios para su manipulación.
Con cupos limitados, las personas interesadas deberán inscribirse enviando un WhatsApp al número 2323 517776, llamando al (2323) 420218 o enviando un correo electrónico a cursos.manipulacion.lujan@gmail.com.
Una vez finalizado y aprobado el curso, se entregará una credencial de Manipulador de Alimentos avalada por la Ordenanza N° 8171. Dicha credencial será un requisito obligatorio para aquellas personas que frecuentan espacios donde se elaboren, fraccionen, almacenen, transporten, comercialicen y/o vendan alimentos o materias primas.
Publicado el miércoles 10 de junio de 2026