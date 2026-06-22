Abren la convocatoria para participar de la 3ra Fiesta del Locro Criollo en Pueblo Nuevo

Publicado el lunes 22 de junio de 2026

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Invitan a cocineros, cocineras y emprendedores a participar de la 3° edición de la Fiesta del Locro Criollo en la localidad de Pueblo Nuevo. Se llevará a cabo el domingo 12 de julio.

El Club Social y Deportivo Defensores de Pueblo Nuevo (Tropero Moreira y San José) volverá a ser sede. Será de 12 a 18 horas.

El eje central del evento es la elección del mejor plato de locro, para así rendir homenaje a una de las comidas más representativas de la identidad nacional. La jornada contará con servicio de cantina, un patio de artesanos y múltiples propuestas para el entretenimiento familiar.

Además de la exposición, habrá un espacio de venta. Aquellos cocineros, cocineras y emprendedores que quieran participar, deberán contar con el Curso de Manipulación de Alimentos vigente.

La convocatoria estará disponible hasta el viernes 10 de julio inclusive, será con cupos limitados, por lo que las y los interesados deberán inscribirse en el siguiente enlace https://bit.ly/3°Fiesta_LocroCriollo.

Publicado el lunes 22 de junio de 2026