Abre la inscripción para integrar el Cuerpo de Prevención Comunitaria

El CPC actuará bajo los principios de prevención, convivencia y cuidado del espacio público.

La convocatoria está dirigida a personas que cumplan con los siguientes requisitos:

-Ser ciudadano/a argentino/a, nativo/a o por opción. Residente de Luján

-Tener entre 18 y 45 años de edad al 31 de diciembre del año de inscripción.

-Contar con título secundario completo.

-No registrar antecedentes penales por delitos dolosos.

-Contar con licencia de conducir para automóviles vigente.

-Contar con disponibilidad horaria full time, incluyendo turnos rotativos.

-Contar con disponibilidad para realizar el Curso de Oficiales con dedicación exclusiva.

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos excluyentes impedirá la admisión a la convocatoria.

Además, se valorarán positivamente los siguientes antecedentes y condiciones:

-Licencia de conducir para motocicletas.

-Experiencia previa de trabajo en seguridad pública o privada; fuerzas de seguridad o fuerzas armadas (con baja regular); o tareas comunitarias, sociales o de atención al público.

Conocimientos y/o formación en:

-Primeros auxilios y RCP.

-Resolución pacífica de conflictos.

-Defensa personal.

-Uso básico de herramientas informáticas.

La inscripción habilita a participar del proceso de selección, que incluye distintas instancias de evaluación y formación. En este sentido, las personas que resulten admitidas en la instancia inicial deberán participar del proceso de selección, que incluye evaluaciones médicas, psicológicas y físicas, así como la verificación de la documentación correspondiente.

Quienes superen el proceso de selección podrán acceder al Curso de Oficiales del Cuerpo de Prevención Comunitaria, el cual constituye la formación inicial obligatoria para el ingreso al CPC.

La efectiva incorporación al Cuerpo de Prevención Comunitaria en carácter de agentes dependerá del orden de mérito resultante y los cupos disponibles.

Cabe destacar que la inscripción ya se encuentra abierta en el siguiente link: https://empleo.lujan.gob.ar/

Conforme a las modalidades, plazos y medios que se informarán a través de los canales oficiales del Municipio de Luján.