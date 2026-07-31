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Abran paso que llegó el puntero: Luján goleó a Claypole y manda solo

Primera C,



Publicado el viernes 31 de julio de 2026

Luján ratificó su gran presente y se quedó con una contundente victoria por 3 a 1 frente a Claypole, en condición de visitante, para seguir en lo más alto de la Zona B de la Primera C.

El Lujanero se impuso con goles de Tomás Dopazo, de penal, Leandro Coronel y Julián Ford, en una actuación sólida que le permitió sumar tres puntos fundamentales fuera de casa.

Con este resultado, el conjunto de la Basílica alcanzó los 39 puntos y continúa como único líder del campeonato, mientras espera el resultado de Cañuelas, que suma 36 unidades.

Ahora, Luján tendrá un nuevo desafío el próximo martes, cuando visite a Estrella del Sur con el objetivo de defender la punta y continuar por la senda del triunfo.

Foto prensa Club Luján.

Publicado el viernes 31 de julio de 2026

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