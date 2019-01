A la madrugada le rompieron el parabrisas de una pedrada, llegando a “Arroyo Dulce”

Un vecino de Luján que regresaba de la Costa Atlántica por razones laborales, llegando a su barrio “Arroyo Dulce”, recibió un impacto en su parabrisas cuando cruzaba el puente de la nueva autopista a la altura del barrio Parque Lasa.

“Volvíamos con dos amigos por la ruta 2, tomamos Brandsen, bajamos por ruta 6 y tomamos el empalme para llegar a Arroyo Dulce” le contó a Luján en Línea el propietario y conductor del auto siniestrado, el Contador Óscar Garralda.

“La zona está muy oscura, no sé porque no prenden las lámparas del empalme, ni siquiera hay personal policial, ya que está situación la vivieron otros vecinos. Y los que no sabemos que le ocurrió lo mismo” dijo el vecino.

El Contador manifestó que “Alrededor de las 3 y 40 de la madrugada sentí el impacto, se rompió el parabrisas, mi amigo que viajaba en el lugar del golpe, por suerte, estaba dormido y quedó todo astillado de los vidrios que cayeron”.

Garralda con su Peugeot 208 blanco no detuvo su marcha y siguió hasta llegar a Arroyo Dulce.

“Unos metros más adelante estaba detenido otro auto, quizás sufrió las mismas consecuencias, ojalá las autoridades tomen nota de esta situación e iluminen la zona y pongan personal de seguridad”.

Tanto Garralda como sus dos amigos resultaron ilesos y dió aviso de la situación al 911 y al Destacamento más cercano al barrio “Arroyo Dulce”.

Publicado el lunes 14 de enero de 2019