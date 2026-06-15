A 35 años de una hazaña inolvidable: Luján homenajeó al plantel del ascenso 1991

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El Club Luján vivió una jornada cargada de emoción y recuerdos al rendir homenaje a los protagonistas del histórico ascenso a la Primera B de AFA obtenido el 15 de junio de 1991. La ceremonia se desarrolló en el Estadio 1° de Abril, en la previa del encuentro frente a Yupanqui, y formó parte de las actividades organizadas por el 90° aniversario de la institución.

La Comisión Directiva reconoció a los integrantes de aquel equipo que escribió una de las páginas más importantes de la historia del club. Durante el acto se descubrió una placa conmemorativa que recuerda al plantel dirigido por Ricardo “El Mago” Della Vecchia, responsable de una campaña que permanece intacta en la memoria de los hinchas.

Ex futbolistas, familiares, socios y dirigentes encabezados por el presidente del club, Federico Vanin, participaron del emotivo reconocimiento. Entre los presentes estuvieron los hijos de José “Torta” Nieva, uno de los integrantes de aquel equipo que falleció en 2020.

El ascenso se concretó el 15 de junio de 1991, cuando Luján derrotó 3 a 1 a Berazategui en el Estadio Norman Lee. Pedro Armando Nieva, actual entrenador de inferiores en el club, fue la gran figura de la tarde al marcar dos goles, mientras que José Luis “El Pescado” Arce completó la cuenta para sellar una victoria histórica ante miles de hinchas lujanenses que acompañaron al equipo.

Aquella campaña dejó números que reflejan su magnitud: 42 partidos disputados, 22 triunfos, 12 empates, 8 derrotas, 66 goles convertidos y 38 recibidos.

Como parte del homenaje, desde la institución informaron que la placa descubierta será colocada de manera permanente en la sede social del club, con el objetivo de mantener viva la memoria de los jugadores y del cuerpo técnico que llevaron al Lujanero a uno de los logros más trascendentes de su historia.

Publicado el lunes 15 de junio de 2026