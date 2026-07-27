Domingo 26 de julio de 2026
→ Ver pronóstico

  • 14°C
  • H: 87%
  • P: 1014
  • V: Este Noreste

Incendio en una vivienda de Juan B. Justo movilizó a dos dotaciones de Bomberos

Hubo corte de tránsito.



Publicado el domingo 26 de julio de 2026

Un importante operativo se desplegó este domingo por la noche a raíz de un incendio registrado en una vivienda ubicada sobre Juan B. Justo, entre 9 de Julio y Francia, en la ciudad de Luján.

Dos dotaciones de los Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar para controlar las llamas, mientras que personal de la Guardia Urbana realizó un corte y ordenó el tránsito en la intersección de Juan B. Justo y 9 de Julio para facilitar las tareas de emergencia.

Según la información policial, en el domicilio se encontraba una sola persona, quien fue alertada por los vecinos sobre el incendio y asistida de inmediato para ponerla a resguardo.

Hasta el momento no se informó sobre personas heridas y se desconocen las causas que originaron el siniestro.

Publicado el domingo 26 de julio de 2026

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.