Incendio en una vivienda de Juan B. Justo movilizó a dos dotaciones de Bomberos
Hubo corte de tránsito.
Un importante operativo se desplegó este domingo por la noche a raíz de un incendio registrado en una vivienda ubicada sobre Juan B. Justo, entre 9 de Julio y Francia, en la ciudad de Luján.
Dos dotaciones de los Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar para controlar las llamas, mientras que personal de la Guardia Urbana realizó un corte y ordenó el tránsito en la intersección de Juan B. Justo y 9 de Julio para facilitar las tareas de emergencia.
Según la información policial, en el domicilio se encontraba una sola persona, quien fue alertada por los vecinos sobre el incendio y asistida de inmediato para ponerla a resguardo.
Hasta el momento no se informó sobre personas heridas y se desconocen las causas que originaron el siniestro.
Publicado el domingo 26 de julio de 2026