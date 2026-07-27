Incendio en una vivienda de Juan B. Justo movilizó a dos dotaciones de Bomberos

Publicado el domingo 26 de julio de 2026

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Un importante operativo se desplegó este domingo por la noche a raíz de un incendio registrado en una vivienda ubicada sobre Juan B. Justo, entre 9 de Julio y Francia, en la ciudad de Luján.

Dos dotaciones de los Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar para controlar las llamas, mientras que personal de la Guardia Urbana realizó un corte y ordenó el tránsito en la intersección de Juan B. Justo y 9 de Julio para facilitar las tareas de emergencia.

Según la información policial, en el domicilio se encontraba una sola persona, quien fue alertada por los vecinos sobre el incendio y asistida de inmediato para ponerla a resguardo.

Hasta el momento no se informó sobre personas heridas y se desconocen las causas que originaron el siniestro.

Publicado el domingo 26 de julio de 2026