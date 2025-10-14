Martes 14 de octubre de 2025
Expo UNLu 2025: una jornada para descubrir vocaciones y futuros posibles

Publicado el martes 14 de octubre de 2025

La Universidad Nacional de Luján invita a participar de una nueva edición de la Expo UNLu, que se realizará el jueves 16 de octubre en el campus central.
La muestra reunirá a escuelas de todo el Partido de Luján y de localidades cercanas, con el objetivo de que los y las estudiantes puedan conocer de cerca la propuesta académica de la Universidad.

Durante la jornada, se presentarán las carreras de grado, tecnicaturas y programas de extensión, además de charlas informativas, visitas guiadas y stands de las distintas áreas institucionales.

La Expo UNLu busca orientar a los jóvenes en la elección de su futuro profesional y acercarlos a la vida universitaria.

Lugar: Universidad Nacional de Luján – Campus Central

Fecha: Jueves 16 de octubre.

Horario: 9 a 16

Fuente: Universidad Nacional de Luján.

