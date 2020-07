Difícil situación en PAMI Luján: «tenemos 11 casos positivos»

Desde hace varios días la situación de la UGL32 cómo posible foco de contagios de Coronavirus, preocupa a los trabajadores de PAMI Luján.

Integrantes del Gremio SUTEPA, Seccional Luján, informaron a Luján en Línea que la situación está muy complicada: «Tenemos 11 casos positivos. Se inició la semana pasada con el caso de uno de nuestros policías de la División Federal, luego continuó con un segundo efectivo hasta el día de hoy con «11» casos positivos:

2 policías de la UGL,

1 policía de la agencia Del Viso,

1 Coordinadora General de la UGL,

1 coordinadora MAP de la UGL,

1 coordinadora social de la UGL

1administrativo de la UGL,

1 jefe de agencia de Las Heras

1 jefe de agencia Del Viso

1 médico UGL

1 jefe RRHH de la UGL

y se espera evolución de los contactos estrechos. Del Director no sabemos nada, sí está hisopado o está aislado preventivamente, además queremos dejar en claro que ninguno de los funcionarios son profesionales de la salud y que el coordinador médico, que es de la gestión anterior, está de licencia desde el 20 de marzo y las prestaciones médicas de la UGL eran llevadas por 2 asistentes médicos y ahora uno de ellos se contagió» indicaron.

«Vivimos en un desconcierto, ellos (por las autoridades) siguen convocando a los empleados a trabajar, a seguir con la desinfección, que se realizó el jueves, pero luego de la misma fueron a trabajar posibles contactos estrechos de nuevos positivos. Hemos realizado los reclamos porque no se tomaba la fiebre a los empleados, el primer positivo fue informado tarde y la desinfección no se realizó. Inmediatamente se pudo haber realizado» manifestaron.

Van a seguir concurriendo a la sede?

«Mantenemos la instrucción de no concurrir porque hay nuevos positivos, a su vez hay nuevos contactos estrechos, entonces no estamos seguros de que no haya que volver a desinfectar, incluso pedimos el cierre pero no se puede hacer porque la atención al público es esencial. Es importante destacar que todo esto pasa en una obra social como el PAMI que tiene los afiliados de mayor riesgo de contagio. Por lo cuál no sólo están expuestos los trabajadores sino también los afiliados» dijeron.

Acerca del funcionamiento en los últimos días las mismas fuentes esgrimieron que «estaba funcionando con una baja dotación pero con un único grupo que no se rotaba. Por lo cual sé si se contagian todos no había un grupo alternativo que los reemplace» indicaron.

«La mayor prueba del incumplimiento de los protocolos es exactamente que están todos los funcionarios contagiados o aislados. Ellos están sin ir a trabajar y convocan a desempeñar sus funciones a administrativos, que obviamente estuvieron en contacto con ellos o aunque sea estuvieron en el mismo ambiente, y hay personas que estuvieron con ellos a las que no les avisaron nada ni aunque sea por precaución» explicaron.

Sobre información oficial ratificaron que «información oficial no hay ninguna sino que tenemos que andar adivinando entre compañeros que es lo que pasa o está pasando, sería pasarnos información entre nosotros.

Que va a suceder el lunes?

«Hasta ahora abre el lunes, ya le digo la decisión es no cerrar porque se debe garantizar la atención de los afiliados. En el último día de trabajo estuvieron 2 compañeros administrativos en atención al público, 2 en PAMI Escucha y 2 refuerzos enviados de PAMI Central» informaron.

«Otra opción es atender desde el 138, preventivamente, incluso al público debería ser sólo con turno programado y no demanda espontánea. Hay muchos trámites que pueden hacerse en forma remota, este fue otro tema. Una desorganización de las claves para el trabajo remoto».

Cuántos empleados llegaron a concurrir?

«La dotación durante cuarentena no fue más de 15 a 20 personas, el resto licencia por riesgo o por cuidado de menores, y muchos que iban 1 o 2 veces por semana, pero en muchos casos podían hacerlo remotamente pero los funcionarios querían que estuvieran en forma presencial, de hecho han convocado diciendo que teníamos que ir por estar en fase 4 cuando Luján nunca llegó a estar en esa fase o sea que la convocatoria por fase no era real, así podría dar más detalles al respecto pero la verdad que ha sido un mal manejo que nos deja en estas consecuencias» detallaron.

Que elementos recibieron?

«Los elementos que entregaron son malos, el barbijo es transparente y el alcohol parece plásticola, los empleados se proveen sus propios elementos». En los últimos días llegaron mamparas para los escritorios, que habíamos solicitado no se deje ingresar al público hasta que las recibieramos».

Cuál será el próximo paso?

«Esperamos decisiones de la patronal, sanitización, hisopados incluso para los asintomaticos por prevención medidas de seguridad cumplimiento estricto de los protocolos, cese de las convocatorias innecesarias y habilitación de más claves para el trabajo remoto y sobre todo, decisiones claras, oportunas y consensuadas con los trabajadores que garanticen la salud de ellos y de los jubilados, de lo contrario la medida de no concurrir continúa».

Para finalizar expresaron que «cabe destacar que de los funcionarios de la nueva gestión, con pocos meses de trabajo en Pami, ninguno es profesional de la salud y el coordinador médico, funcionario de la gestión macrista, que aún sigue en el cargo, está de licencia por enfermedad desde el inicio de la cuarentena, y que las prestaciones médicas de la UGL eran llevadas adelante por 2 médicos asistentes únicamente, uno de ellos ahora con contagio».

Publicado el sábado 25 de julio de 2020