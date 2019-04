Tras un largo debate el oficialismo aprobó el presupuesto 2019

En el marco de la sesión ordinaria del lunes 15 de abril se dio tratamiento a la norma primordial para la organización económica y financiera del municipio, el Presupuesto 2019. El tema de adelantó y se trató durante un largo debate. Cabe recordar, que durante la semana previa se desarrollaron tres instancias de plenario en la que se ausento en todas las oportunidades el Secretario de Economía Ezequiel Artero.

La herramienta económica se encontraba al final del temario, sin embargo se adelantó y comenzó el tratamiento. Entre idas y vueltas, entre oficialismo y oposición, donde primaron los reproches, reclamos y alusiones a antiguas y más recientes gestiones se debatió durante tres horas. El edil Cesar Siror, uno de los mayores oradores, e integrante de la comisión de economía, detalló:

“No hay una dependencia municipal que pueda decir estamos mejor que ocho años atrás”. Y agregó que “hoy al estado municipal hay que reconstruirlo”.A pesar de plantear su disconformidad con la norma, el oficialismo insistió en su aprobación, donde el mayor de los defensores fue Carlos Pedro Pérez (edil de Cambiemos).

“Este presupuesto no acompaña a la gente, no acompaña a los lujanenses, en este presupuesto no hay una sola partida que tenga que ver realmente con mejorar la calidad de vida de los lujanenses”, resaltó Martini. Asimismo, afirmó que en la norma no se encuentra el tema de la paritaria con los gremios municipales. El concejal Cesar Siror, habló entre cosas, sobre la Tasa de Seguridad e Higiene, sobre lo que señaló que los comerciantes no la pueden pagar. “La recaudación se está cayendo a pedazo, y Luciani no hace nada”, garantizó.

Luego se fue a la votación, que tuvo carácter nominal.

Federico Guibaud, aseguró que no cierra por ningún lado este presupuesto.”No entendemos porque los barrios están como estan, porque hay basura tirada”, expresó en relación a las respuestas dadas previamente por el edil Javier Casse (ex Secretario de Obras Públicas). “Javier Casset está mintiendo o hay muchos funcionarios que no entienden a nada”, resaltó Guibaud.

“Nosotros vamos a decir que no a este presupuesto, de ajuste e irresponsabilidad”, señaló el edil.

Jurina también tomó la palabra y dijo apuntó a la gestión de Luciani y planteó que hay un gran ajuste. Por lo que, consideró que no debe hacerse el ajuste, en salud, en políticas sociales”.”Hay una enorme irresponsabilidad”, consideró. Griselda Krauth también hizo uso de la palabra y expresó su voto por la negativa. Silvio Martini también pidió la palabra y dijo que este presupuesto es de ajuste nacional, provincial y local. “Es un presupuesto que no refleja la realidad “, aseguró.

La edil Erica Pereyra habló de irresponsabilidad política. “Las consecuencias las vamos a ver a corto plazo, y ya la estamos viendo porque se van a agudizar”. El concejal oficialista Carlos Pedro Pérez garantizó que su voto es por la afirmativa.

El concejal Miguel Prince indicó su voto por la negativa. Acto seguido habló Cesar Siror quién manifestó, que se incorpore un artículo sobre los médicos comunitarios. “Que quede expresado que a partir del primero de abril pasan a la carrera hospitalaria”, solicitó. El mismo fue incorporado.

El Presupuesto 2019 resultó aprobado por los concejales oficialistas y el voto calificado del Presidente Fernando Casset.

