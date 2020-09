11 de septiembre, cuanto por decir!

Resignificar el 11 de septiembre es poder poner en valor la palabra maestro, es llenar de contenido una efeméride que no sólo tiene un significado sino que se ramifica en cada trabajador y trabajadora de la educación, en cada recoveco de la escuela en cada acción de educar mejor y en cada pensamiento constructivo. Es repensar nuestra tarea cotidiana, es amalgamar la memoria con el presente, es escribir sobre renglones de sueños y esperanza.

¿Qué es educar?

El 11 de septiembre no es sólo un día para recordar, es un día para reafirmar que la educación dignifica, es defender la escuela pública, es repensar el acto educativo, es enamorarnos y asombrarnos de lo posible. Resulta necesario e imprescindible pensar el 11 de septiembre en términos alegóricos, desentrañar un símbolo, deconstruirlo y otorgarle significados nuevos.

Poder ver lo que no se nombra es parte de esta alegoría que nos invita a despegar de esta efeméride que no deja en claro si resaltamos a Sarmiento o la palabra Maestro. Hoy un símbolo de lucha, solidaridad y compromiso. Despegar de lo estático y único. Construir puentes estratégicos entre pasado y presente, este aquí y ahora que sabe poner en mayúsculas la inclusión, la mirada del otro, la pregunta que incómoda y la comprensión.

La urgencia en momentos difíciles

En tiempos donde el aire se ve envuelto de incertidumbre es urgente dar lugar al futuro que promete vientos de primavera. Es preciso apalabrar nuestro momento, es impostergable la revalorización de lxs que enseñan para otro mundo posible, de lxs que día a día salen al territorio para poder ser para y con el otro.

11 de septiembre: Aparecen los reinventores de sueños colectivos, aquellxs que vuelven tangible la virtualidad y traspasan barreras para llegar desde el amor.

11 de septiembre: Resurge la memoria, no olvidamos a lxs que escribieron en nuestra línea de la vida y que dejaron huellas. Esas por las cuales somos y aprendemos. Maestros y maestras del paso firme y audaz, de la lucha y de la vida.

11 de septiembre: Como título de esta narración donde los protagonistas son y serán aquellos/as que tiñan los pizarrones de la escuela pública y que de ellos/as brote la educación que todos y todas queremos: pública, popular, respetuosa de la diversidad y emancipadora. ¡Que así sea! Feliz día y gracias.

Nota: Las opiniones de este artículo son responsabilidad de la autora.

Publicado el sábado 12 de septiembre de 2020