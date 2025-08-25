Las listas que compiten en las eleccciones municipales del próximo 7 de septiembre

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

1La cuenta regresiva ya comenzó: el próximo 7 de septiembre, Luján votará a los nuevos integrantes del Concejo Deliberante. Serán 10 listas en competencia, con propuestas diversas y un escenario que podría reconfigurar bloques y representatividad legislativa, con varias propuestas que buscan llegar por primera vez al Concejo Deliberante.

Vanín, “la lista de Leo”.

Federico Vanín, es el candidato de Leonardo Boto que representa a la gestión que comenzó en 2019 y que busca sostener el rumbo. Entre gestión y campaña, el oficialismo busca consolidar su trabajo con una mayor presencia en el Concejo Deliberante para avanzar en proyectos estratégicos. En este sentido, destacan la continuidad de las obras como un símbolo de la gestión de Boto.

Price, la fuerza liberal

Florencia Price, al frente de La Libertad Avanza, se posiciona como la segunda referencia más sólida de esta elección. En sintonía con el oficialismo nacional y con un discurso liberal que conecta con sectores desencantados de la política tradicional, su lista aspira al menos a ingresar 3 concejales, asegurando una representación fuerte dentro del Concejo y reconfigurando el espacio opositor.

Natalia Borrego, otra opción libertaria.

Encolumnada en Unión Liberal y promovida por el Concejal de La Libertad Avanza Pablo Carnevale se presenta como otra opción libertaria asegurando ser “la única opción 100% liberal en Luján”. Abogada, con una propuesta centrada en el orden institucional y el control, aspira a sumar una banca a su espacio actual y está acompañada por Dante Arregui.

Miguel Ángel Román, la opción vecinalista.

Empresario local, conformó una lista con ex referentes de la Unión Vecinal que se apartaron de dicho espacio por diferencias con la actual conducción del Partido. En su lista se suman Marcela Manno, Federico Ferrarazo, Ana Ferraroti, Omar Saavedra y Viviana Flosi, entre otros.

Cristian Alberti, Somos Buenos Aires.

Referente vecinal, con foco en la gestión comunitaria y el respaldo del ex Diputado Juan Carlos Juarez.

Guido Barricchi, por las ideas de la libertad.

Fue el candidato a Intendente de Javier Milei en 2023 pero no logró llegar a un acuerdo con la coordinadora Florencia Price y presentó su propia lista por el partido Es con Vos. Sostiene el rumbo de la gestión económica de Milei y las ideas de la libertad son su principal bandera en esta campaña.

Jesica Rivarola (Nuevos Aires)

Actual presidenta de la UCR busca reflotar el espacio radical en Luján que actualmente no cuenta con representación legislativa. La acompaña Ezequiel Perez Naveiro.

Daniel Curci Castro (Espacio Abierto).

Profesional independiente, afiliado al Radicalismo, fue presidente del Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio durante la última etapa de la Intendencia de Oscar Luciani. También aspira a la reconstrucción del radicalismo local con propuestas vecinales y una agenda propia que le permita regresar al Concejo Deliberante.

Mirna Goitea (Frente de Izquierda – Unidad).

Sindicalista y referente de la izquierda local.

Publicado el lunes 25 de agosto de 2025