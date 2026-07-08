Padre Varela volvió a quedar en el centro de la violencia por una disputa entre presuntos vendedores de droga

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Una nueva escena de violencia volvió a sembrar el temor entre los vecinos del barrio Padre Varela. El episodio ocurrió apenas dos semanas después del operativo antidrogas que culminó con dos detenidos, el secuestro de unas 100 dosis de cocaína listas para su comercialización y la fuga de un presunto vendedor antes del ingreso de la Policía.

El hecho se registró alrededor de las 19.30 del sábado en las inmediaciones de la calle Rivadavia y el puente sobre el arroyo Gutiérrez, en el sector conocido como «La Favela».

Según los primeros testimonios recogidos entre los vecinos, en ese lugar se produjo un enfrentamiento armado entre dos hombres señalados como presuntos vendedores de estupefacientes.

Los residentes aseguraron haber escuchado entre ocho y catorce disparos, aunque otros sostuvieron que las detonaciones habrían superado los quince. Por la intensidad del estruendo, algunos afirmaron que podrían haberse utilizado armas de grueso calibre, lo que volvió a generar pánico entre las familias de la zona, que optaron por permanecer resguardadas en sus viviendas.

Minutos después del tiroteo ingresaron al barrio tres móviles del Comando de Patrullas. Más tarde se sumaron otros tres patrulleros ploteados de color negro, compatibles con la Policía Municipal.

Los móviles permanecieron en el lugar hasta aproximadamente las 20.15. Los vecinos indicaron que no pudieron determinar si hubo detenciones o personas demoradas durante el procedimiento.

Hasta el momento no trascendió información oficial sobre el resultado del operativo. Sin embargo, fuentes consultadas en el barrio señalaron que los protagonistas del enfrentamiento serían dos hombres conocidos en la zona y con antecedentes penales.

Uno de ellos, identificado como Juan L., de 44 años, registra antecedentes por robos en viviendas y comercios y, de acuerdo con las fuentes, actualmente estaría vinculado a la venta de drogas. El otro involucrado sería Adrián G., también señalado por vecinos e investigadores como presunto vendedor de estupefacientes y conocido por desplazarse en un automóvil de origen japonés que utilizaría para realizar repartos.

Las mismas fuentes sostuvieron que actualmente serían al menos nueve las personas dedicadas al narcomenudeo en el barrio Padre Varela.

Siempre según esa versión, el enfrentamiento se habría originado por una disputa vinculada a la venta de drogas. Uno de los presuntos vendedores habría comenzado a ofrecer la mercadería a un precio inferior al habitual, lo que desencadenó una discusión que primero derivó en una agresión con piedras y luego en un intenso intercambio de disparos.

Mientras la Justicia y la Policía avanzan con la investigación para establecer con precisión lo ocurrido, el episodio vuelve a poner de manifiesto la preocupación de los vecinos por el crecimiento del narcomenudeo y la violencia asociada a esa actividad en el barrio Padre Varela.

Publicado el miércoles 8 de julio de 2026