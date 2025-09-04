Milei dijo; “La libertad arrasa”, por Silvina Mendoza

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Sí, pero arrasa a los más vulnerables. Son los jubilados quienes vuelven a quedar a la intemperie, con haberes que no alcanzan para un changuito de supermercado. Son las personas con discapacidad quienes deben mendigar derechos básicos que la Constitución les garantiza. Son los médicos y los docentes universitarios quienes, después de años de estudio y vocación, reciben sueldos de miseria mientras se los somete al desprecio oficial.

Pero no olvidemos que el kirchnerismo también arrasó con los más vulnerables: durante su gestión, se consolidó una pobreza que superó el 50%, se multiplicó la marginalidad y se profundizó la corrupción que devora los recursos que deberían ir a quienes más lo necesitan.



Así, vivimos atrapados en un péndulo que oscila entre modelos distintos en el discurso, pero idénticos en el resultado: pobreza, corrupción y privilegios para unos pocos.

Frente a este callejón sin salida, surge la necesidad de una tercera opción: una alternativa que corte de raíz con este péndulo perverso, que piense en los jubilados, en las personas con discapacidad, en los médicos, en los docentes, en los trabajadores de carne y hueso. Una opción que devuelva dignidad, justicia y esperanza a un pueblo cansado de ser siempre el que paga los platos rotos.

Porque ya está claro: lo que nos arrasa no es solo un modelo, sino la continuidad de dos caras de la misma moneda.



Por eso el 7 de septiembre acompañanos con tu voto, Lista 91, Boleta Rosa, Curci Castro y Mendoza. Orgullosos de ser Radicales.

Publicado el jueves 4 de septiembre de 2025