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Luján le ganó a Cañuelas y volvió a ganar de local

Primera C.



Publicado el domingo 10 de mayo de 2026

Luján le ganó a cañuelas 2 a 1 partido disputado en el estadio primero de abril del barrio San Emilio.

El cotejo correspondió la fecha 11 de la primera división C.

Luján después de un tiempo prolongado volvió a ganar de local con goles de Abad en el segundo tiempo, el empate de Arias, y Dopazo marcó a los 25 minutos para darle la victoria a los dirigidos por Marín Pérez Bianchi.

En la próxima fecha visitará el Deportivo Paraguayo.

Publicado el domingo 10 de mayo de 2026

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